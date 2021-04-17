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Imunização

Serra abre mais vagas para vacinação contra Covid e gripe neste domingo (18)

Agendamento acontecerá a partir das 16h para primeira e segunda dose da vacina contra o coronavírus e a partir das 18h para gripe

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 15:51

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

17 abr 2021 às 15:51
A cidade do Rio de Janeiro retoma hoje (25) sua campanha de aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em idosos da população em geral. Hoje serão vacinados os idosos com 82 anos.
Agendamento para vacinação acontece somente pelo site da prefeitura da Serra Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O município da Serra abre neste domingo (18) o agendamento de mais vagas para a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe. Serão 8.860 doses para a imunização contra o novo coronavírus e 4.204 doses contra o vírus da Influenza.
As vagas para a vacina contra a Covid-19 serão para idosos com 60 anos ou mais que devem tomar a primeira dose; e para idosos com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que precisam tomar a segunda dose. Já a vacina contra a gripe é destinada às crianças entre seis meses e seis anos, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.
Os agendamentos deverão ser feitos exclusivamente no site da Prefeitura da Serra, no endereço http://gti.serra.es.gov.br/saude. As vagas para a vacinação contra a Covid-19 estarão disponíveis a partir das 16h, e o agendamento para a imunização contra a gripe será aberto às 18h.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

A aplicação das doses contra o coronavírus acontecerá a partir de segunda-feira (19). Os locais de imunização são: Unidades Regionais de Jacaraípe, Boa Vista, Novo Horizonte, Serra Dourada, Serra Sede e Feu Rosa e nas Unidades de Saúde de Planalto A, Nova Almeida, Bairro de Fátima, Eldorado, Central Carapina, Carapina Grande, Jardim Tropical, Laranjeiras Velha, Parque Residencial Laranjeiras, Cidade Continental, Nova Carapina I e II, José de Anchieta, Taquara e André Carloni.
Também serão disponibilizadas vagas para imunização nos drive-thrus do Parque da Cidade e no posto montado no local para quem não está de carro. No feriado de quarta-feira (21), haverá a opção dos drive-thrus também no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, com horário estendido até as 20 horas.

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Já a vacina contra a gripe será aplicada também a partir de segunda-feira (19) nas seis Unidades Regionais e em todas as Unidades de Saúde do município. No feriado da próxima quarta-feira (21), a vacina da Influenza estará disponível nas Unidades de Saúde de Nova Almeida, Planalto B, Pitanga, Vista da Serra, Barcelona, Oceania e nas Unidades Regionais de Jacaraípe, Serra Dourada e Novo Horizonte.
De acordo com a Prefeitura da Serra, agendamento da vacina contra a gripe para os trabalhadores da saúde será aberto no início da próxima semana.

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