O município de Guarapari vai fazer um mutirão neste sábado (17) para vacinar idosos contra a Covid-19. O objetivo é atender quem tem mais de 65 anos e não conseguiu fazer o agendamento da primeira dose da vacina pela internet. A expectativa é que sejam imunizadas cerca de 500 pessoas.
Guarapari faz mutirão para vacinar 500 idosos contra a Covid-19
Aquelas que quiserem aproveitar a oportunidade devem comparecer à Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba, entre 8h e 14h30. Para poder ser vacinado, é essencial apresentar o CPF, o Cartão SUS, um documento de identidade e um comprovante de residência, em nome do idoso ou do responsável.
Questionada sobre a possibilidade de aglomeração, que vai contra as orientações sanitárias que visam combater o novo coronavírus, a Prefeitura de Guarapari garantiu que equipes estarão orientando as pessoas presentes no que diz respeito ao distanciamento social e às demais medidas de prevenção.
"Tendo em vista que o município já realizou várias campanhas para o grupo acima de 65 anos, não é esperado um grande público além dos remanescentes. As pessoas serão acomodadas em cadeiras, respeitando o espaçamento", afirmou. "Quem não for ao local deverá aguardar a nova oferta para esse público", orientou.