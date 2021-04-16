Guarapari faz mutirão para vacinar 500 idosos contra a Covid-19

Aquelas que quiserem aproveitar a oportunidade devem comparecer à Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba, entre 8h e 14h30. Para poder ser vacinado, é essencial apresentar o CPF, o Cartão SUS, um documento de identidade e um comprovante de residência, em nome do idoso ou do responsável.

"Tendo em vista que o município já realizou várias campanhas para o grupo acima de 65 anos, não é esperado um grande público além dos remanescentes. As pessoas serão acomodadas em cadeiras, respeitando o espaçamento", afirmou. "Quem não for ao local deverá aguardar a nova oferta para esse público", orientou.