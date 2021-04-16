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Para primeira dose

Guarapari faz mutirão para vacinar 500 idosos contra a Covid-19

Mutirão será neste sábado (17) das 8h às 14h30; objetivo é atender quem tem mais de 65 anos e não conseguiu fazer o agendamento on-line

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 20:22

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 abr 2021 às 20:22
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Mutirão acontecerá presencialmente em uma escola no bairro Muquiçaba Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O município de Guarapari vai fazer um mutirão neste sábado (17) para vacinar idosos contra a Covid-19. O objetivo é atender quem tem mais de 65 anos e não conseguiu fazer o agendamento da primeira dose da vacina pela internet. A expectativa é que sejam imunizadas cerca de 500 pessoas.
Guarapari faz mutirão para vacinar 500 idosos contra a Covid-19
Aquelas que quiserem aproveitar a oportunidade devem comparecer à Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba, entre 8h e 14h30. Para poder ser vacinado, é essencial apresentar o CPF, o Cartão SUS, um documento de identidade e um comprovante de residência, em nome do idoso ou do responsável.
Questionada sobre a possibilidade de aglomeração, que vai contra as orientações sanitárias que visam combater o novo coronavírus, a Prefeitura de Guarapari garantiu que equipes estarão orientando as pessoas presentes no que diz respeito ao distanciamento social e às demais medidas de prevenção.
"Tendo em vista que o município já realizou várias campanhas para o grupo acima de 65 anos, não é esperado um grande público além dos remanescentes. As pessoas serão acomodadas em cadeiras, respeitando o espaçamento", afirmou. "Quem não for ao local deverá aguardar a nova oferta para esse público", orientou.

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