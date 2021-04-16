Mapa de risco: indicadores de transmissão da Covid-19 começam a apresentar resultados um pouco melhores Crédito: Divulgação/Governo do ES

Your browser does not support the audio element. ES tem agora 9 cidades no risco moderado; Grande Vitória segue no extremo

O novo mapa de risco do Espírito Santo , com vigência a partir da próxima segunda-feira (19), aponta para a melhoria de alguns indicadores, mas a Região Metropolitana permanece no risco extremo de transmissão da Covid-19 . Ao todo, são 30 cidades que integram o grupo em que é maior a possibilidade de contágio pelo coronavírus.

Os dados foram apresentados pelo governador Renato Casagrande , em pronunciamento na noite desta sexta-feira (16), em que reforçou que, apesar de algum sinal de melhora, ainda são necessárias medidas restritivas e a conduta individual responsável, mantendo o distanciamento social, uso de máscaras e higienização frequente das mãos. Ele lembrou que, neste sábado (17), completa um ano que o governo passou a adotar o mapa de risco como uma ferramenta para orientar a adoção de protocolos para prevenção e controle do avanço da Covid-19.

MUDANÇAS

Nas cidades que permanecem em risco extremo, o funcionamento do comércio está restrito a três dias. Como na próxima semana haverá um feriado nacional (21 de abril, Tiradentes) que cairá na quarta-feira - um dos dias em que os estabelecimentos estão autorizados a abrir - o governo liberou, excepcionalmente, a abertura das lojas de rua e shoppings na terça-feira (20) para compensar o fechamento no feriado. Depois, podem retomar as atividades na quinta e sexta-feiras.

"Estamos mantendo os três dias de funcionamento do comércio para manter o oxigênio das atividades econômicas no Estado. Esta é uma mudança importante", pontuou Casagrande.

Os horários também são limitados e não houve modificação. Nas lojas de rua, o atendimento pode ser feito das 10 às 18 horas, e, nos shoppings, do meio-dia às 20 horas. Bares permanecem fechados, enquanto os restaurantes só podem abrir das 10 às 16 horas.

Outra alteração é para os postos de combustíveis, que tinham restrição de dias e horários para funcionamento no risco extremo e, a partir de segunda-feira, não terão mais nenhuma limitação.

ESCOLAS

No risco alto, que reúne metade (39) dos municípios do Estado, também houve alterações. As aulas permanecem no modelo remoto, porém estão autorizados atendimentos individuais presenciais para que professores possam dar assistência a seus alunos.

Nessas cidades, não há limitação de dias de semana para funcionamento do comércio, mas os horários são restritos como os dos municípios de risco extremo. Bares também não podem funcionar.