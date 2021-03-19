Vila Velha confirma perda de 547 doses de vacinas contra a Covid-19

A Prefeitura de Vila Velha confirmou a perda de 547 doses de vacina contra Covid-19 Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

A inutilização foi comprovada após análise da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e comunicada ao município que deve descartar os imunizantes dos laboratórios Butantan/Sinovac e Fiocruz/Serum India, que sofreram alteração de temperatura.

A perícia realizada na câmara da Unidade de Saúde de Vila Batista — onde estavam as 547 vacinas — feita pela assistência técnica autorizada pela fábrica, aponta que houve falha mecânica no equipamento , provavelmente causada pela falta de circulação do fluído refrigerante, ocasionada por um entupimento na tubulação capilar do equipamento.

A prefeitura confirmou também que "uma auditoria interna realizada pela Secretaria de Saúde de Vila Velha identificou que o equipamento não possuía sistema de alerta de alta de temperatura, que havia sido solicitada à gestão passada pela empresa prestadora de serviço, como comprovado em documentação descoberta durante investigações internas".

"Há de se destacar que desde o dia 29 de dezembro do ano passado, ainda no período de transição entre governos, a Secretaria de Saúde solicitou informações sobre a estrutura da rede de frio municipal, mas não obteve êxito. Por conta disso, novos documentos serão remetidos ao Ministério Público e a Polícia Civil para investigar possíveis condutas omissivas e negligentes que levou o município a inutilização de 547 doses das vacinas", informa a nota oficial da prefeitura.

NOVA REDE DE FRIOS

A Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que centralizou de forma definitiva todos os imunizantes, presentes no calendário vacinal, na nova rede de frio, com capacidade para 420 mil vacinas — que estavam desligadas por falta de estrutura e geradores de energia, que a atual gestão recuperou e colocou em funcionamento.

Um processo de licitação foi aberto para compra de novos refrigeradores, modernos, com tecnologia de alerta sonoro e comunicação integrada em tempo real com responsáveis pela rede de frio, que acontecerá nesta sexta-feira (19).