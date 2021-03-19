Profissionais da saúde vão entregar carnê de IPTU em Vila Velha

Anteriormente, a entrega era feita pelos Correios, empresa especializada neste serviço. Ainda assim, a administração de Vila Velha destacou que "outra vantagem" é que os profissionais de saúde "conhecem bem a cidade e têm amplo alcance aos imóveis, o que pode reduzir a quantidade de devolução dos documentos."

Segundo o texto, a prefeitura se baseou em um decreto que autoriza a Secretaria de Finanças a expedir atos internos para a consecução dos trabalhos de entrega, e que estabelece diretrizes para os entregadores deste ano, com um serviço extraordinário. Inicialmente publicado em abril de 2016, o decreto foi republicado no Diário Oficial no último dia 14.