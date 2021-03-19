Profissionais da saúde vão entregar carnê de IPTU em Vila Velha

No município de Vila Velha, são os profissionais da saúde que farão a entrega do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) neste ano. A prefeitura divulgou a mudança nesta quinta-feira (18), por meio do site oficial, e alegou a economia de aproximadamente R$ 600 mil para justificar a nova logística.
De acordo com o comunicado, mais de 300 profissionais farão o trabalho e receberão um complemento na renda por cada carnê entregue no endereço do contribuinte. "Os agentes, todos vacinados contra a Covid-19, atuarão após os respectivos horários de expediente das atividades regulares", informou.
204 mil carnês
serão entregues pelos profissionais de saúde e endemia em Vila Velha
Anteriormente, a entrega era feita pelos Correios, empresa especializada neste serviço. Ainda assim, a administração de Vila Velha destacou que "outra vantagem" é que os profissionais de saúde "conhecem bem a cidade e têm amplo alcance aos imóveis, o que pode reduzir a quantidade de devolução dos documentos."
Segundo o texto, a prefeitura se baseou em um decreto que autoriza a Secretaria de Finanças a expedir atos internos para a consecução dos trabalhos de entrega, e que estabelece diretrizes para os entregadores deste ano, com um serviço extraordinário. Inicialmente publicado em abril de 2016, o decreto foi republicado no Diário Oficial no último dia 14.
SERVIÇO: IPTU 2021
Cobrado anualmente, o IPTU é um imposto que incide sobre imóveis e terrenos urbanos. Para os proprietários de Vila Velha, o de 2021 deve ser pago até o dia 4 de dezembro. Se optarem pela cota única, o pagamento precisa ocorrer até o dia 12 de abril. Além da entrega, é possível obter o carnê pela internet.