Casagrande vai anunciar pacote de socorro a empresas nesta sexta (19)

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai anunciar nesta sexta-feira (19) um pacote de medidas econômicas para socorrer empresas afetadas pela pandemia do coronavírus. Como já havia antecipado a colunista Beatriz Seixas, o governo do Estado vinha trabalhando em um conjunto de ações de apoio a setores da economia diante do decreto de quarentena de 14 dias.
Casagrande vai anunciar pacote de socorro a empresas nesta sexta-feira
O pacote, segundo Casagrande, fará parte do Plano Espírito Santo - Convivência Consciente, lançado no fim de 2020 para estimular o crescimento econômico do Estado diante da pandemia. Os anúncios serão feitos às 14h30 em coletiva de imprensa.
Como noticiado pela colunista Beatriz Seixas, o pacote deverá incluir um fundo de reconstrução para a economia capixaba pós-Covid. A ideia é que as empresas mais afetadas pela pandemia possam usufruir das condições mais favoráveis.
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de empresas ao crédito, com taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado e com um prazo de pagamento mais alongado.
A movimentação nos terminais do Transcol no 1º dia de quarentena no ES
Há ainda a expectativa de medidas como mais tempo para o pagamento de impostos, a exemplo do Simples; a prorrogação de prazos de obrigações de contribuintes com o Estado, como impugnações, recursos e validade de certidões; e a oferta de linhas de crédito com melhores condições de financiamento.
O pacote vinha sendo elaborado pelas secretarias da Fazenda e de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, além do Bandes.