Casagrande vai anunciar pacote de socorro a empresas nesta sexta (19)

Governador Renato Casagrande anunciou quarentena de 14 dias no ES Crédito: Helio Filho/Secom ES

Your browser does not support the audio element. Casagrande vai anunciar pacote de socorro a empresas nesta sexta-feira

Amanhã, às 14:30h anunciarei um conjunto de medidas dentro do Plano Espírito Santo – Convivência Consciente, com intuito de reduzir os impactos causados pela COVID-19 na economia capixaba. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 18, 2021

Como noticiado pela colunista Beatriz Seixas, o pacote deverá incluir um fundo de reconstrução para a economia capixaba pós-Covid. A ideia é que as empresas mais afetadas pela pandemia possam usufruir das condições mais favoráveis.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de empresas ao crédito, com taxas de juros mais baixas do que as praticadas pelo mercado e com um prazo de pagamento mais alongado.

A movimentação nos terminais do Transcol no 1º dia de quarentena no ES

Há ainda a expectativa de medidas como mais tempo para o pagamento de impostos, a exemplo do Simples; a prorrogação de prazos de obrigações de contribuintes com o Estado, como impugnações, recursos e validade de certidões; e a oferta de linhas de crédito com melhores condições de financiamento.