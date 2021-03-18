Saiba como receber a restituição do IR em conta de apps ou banco digital

De olho na popularização das fintechs - startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros digitais -, a Receita Federal incluiu uma novidade na declaração de Imposto de Renda (IR) 2021.
A partir deste ano, além das opções de conta corrente e poupança dos bancos tradicionais, o contribuinte também pode optar por utilizar uma conta de pagamento para receber a restituição do IR, quando houver.
É o caso de contas no PicPay e Mercado Pago, por exemplo, entre outras plataformas digitais que se popularizaram pela facilidade de acesso e movimentação e, mais recentemente, por oferecer rendimentos de até 210% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), o que equivale, atualmente, a cerca de 3,8% ao ano - mais que o dobro da poupança.
Utilizar as contas em aplicativos ou fintechs para receber a restituição é simples. Antes de enviar a declaração, o contribuinte deve selecionar a opção “Resumo da declaração”, no menu esquerdo da tela, e depois clicar em “Cálculo do Imposto”. Ali, será informado do valor a ser restituído, quando houver.
Caso tenha dinheiro a receber a restituição, a aba “Informações Bancárias” deverá ser preenchida com os dados de sua conta, que deverá ser identificada como “conta de pagamento”.
Será preciso informar o código da instituição, número da conta e agência, que pode ser verificada no próprio aplicativo.
Se já entregou a declaração e optou por uma conta corrente ou poupança tradicional, mas deseja alterar para uma conta de pagamento, acesse o Portal e-CAC, selecione o serviço Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF) no menu "Serviços em Destaque". Na página que se abrir, escolha na aba "Restituição" o serviço "Consultar e Alterar Conta para Crédito de Restituição" e faça as alterações.