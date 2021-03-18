Saiba como receber a restituição do IR em conta de apps ou banco digital

Contribuinte pode selecionar uma conta pagamento para crédito da restituição do IR Crédito: Pexels

A partir deste ano, além das opções de conta corrente e poupança dos bancos tradicionais, o contribuinte também pode optar por utilizar uma conta de pagamento para receber a restituição do IR, quando houver.

É o caso de contas no PicPay e Mercado Pago, por exemplo, entre outras plataformas digitais que se popularizaram pela facilidade de acesso e movimentação e, mais recentemente, por oferecer rendimentos de até 210% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) , o que equivale, atualmente, a cerca de 3,8% ao ano - mais que o dobro da poupança.

Utilizar as contas em aplicativos ou fintechs para receber a restituição é simples. Antes de enviar a declaração, o contribuinte deve selecionar a opção “Resumo da declaração”, no menu esquerdo da tela, e depois clicar em “Cálculo do Imposto”. Ali, será informado do valor a ser restituído, quando houver.

Caso tenha dinheiro a receber a restituição, a aba “Informações Bancárias” deverá ser preenchida com os dados de sua conta, que deverá ser identificada como “conta de pagamento”.

Será preciso informar o código da instituição, número da conta e agência, que pode ser verificada no próprio aplicativo.