Posso fazer a declaração do IR em casa sem ajuda de um contador?

Declaração do Imposto de Renda em casa. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Declarar Imposto de Renda pode parecer complicado para muitas pessoas. O leitor de A Gazeta Paulo (sobrenome não informado) quer saber se consegue fazer a declaração do IR em casa, ou se precisa do auxílio de um contador.

O preenchimento e o envio da declaração podem ser realizados por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 2021, no site da Receita Federal, ou por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para tablets e smartphones (Android e iOS).

Carla Tasso, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), reforça que os contribuintes podem utilizar uma ferramenta chamada "declaração pré-preenchida", que é uma espécie de rascunho, elaborado a partir de informações já prestadas à receita federal por outras fontes pagadoras.

“Eu que sou leigo consigo fazer a declaração do imposto de renda em casa? Sem precisar de um contador?”