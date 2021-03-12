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Posso fazer a declaração do IR em casa sem ajuda de um contador?

O preenchimento pode ser realizado por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 2021, no site da Receita Federal, ou por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para tablets e smartphones (Android e iOS)

Publicado em 12 de Março de 2021 às 10:10

Públicado em 

12 mar 2021 às 10:10
Blog do IR

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Declaração do Imposto de Renda em casa.
Declaração do Imposto de Renda em casa. Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
Declarar Imposto de Renda pode parecer complicado para muitas pessoas. O leitor de A Gazeta Paulo (sobrenome não informado) quer saber se consegue fazer a declaração do IR em casa, ou se precisa do auxílio de um contador.
O preenchimento e o envio da declaração podem ser realizados por meio do Programa Gerador da Declaração (PGD) 2021, no site da Receita Federal, ou por meio do aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para tablets e smartphones (Android e iOS).
Carla Tasso, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), reforça que os contribuintes podem utilizar uma ferramenta chamada "declaração pré-preenchida", que é uma espécie de rascunho, elaborado a partir de informações já prestadas à receita federal por outras fontes pagadoras.
“Eu que sou leigo consigo fazer a declaração do imposto de renda em casa? Sem precisar de um contador?”
Paulo, isso dependerá da complexidade das operações efetuadas no ano de 2020 e claro da sua pesquisa em caso de dúvida, o sistema tem dentro do menu o AJUDA, que pode lhe auxiliar muito, lembrando que você pode baixar a declaração pré-preenchida, mas em caso de insegurança sugerimos que procure um profissional contábil de sua confiança.

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