Autônomo é obrigado a declarar Imposto de Renda?

Tamara Silva Daiello, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), explica que os rendimentos declarados no IR não têm relação com o trabalhador ter ou não carteira assinada.

O fato de ter trabalhado ou não com carteira assinada não tem relação alguma com a declaração e com o pagamento de imposto. Para saber se você tem que declarar, precisa observar se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 durante o ano de 2020, honorários, comissões, pró-labore, receita com aluguel de imóveis, pensões, entre outros. Além de observar se recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, vendeu imóveis, se possui bens acima de R$ 300 mil e se comprou ações, observe também que se exercer atividade rural e obtiver receita bruta acima de R$ 142.798,50 também está obrigada a declarar.