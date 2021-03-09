Autônomo é obrigado a declarar Imposto de Renda?

A leitora de A Gazeta Jeniffer Merizio Xavier quer saber se precisa declarar Imposto de Renda mesmo não trabalhando de carteira de trabalho assinada, ou seja, sendo autônoma.
Tamara Silva Daiello, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), explica que os rendimentos declarados no IR não têm relação com o trabalhador ter ou não carteira assinada.
Por isso, mesmo os profissionais que prestam serviços sem carteira de trabalho assinada podem ter de apresentar declaração. Veja a resposta:
“Gostaria de saber se tenho que declarar o imposto? Não trabalho de carteira assinada.”
O fato de ter trabalhado ou não com carteira assinada não tem relação alguma com a declaração e com o pagamento de imposto. Para saber se você tem que declarar, precisa observar se recebeu rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 durante o ano de 2020, honorários, comissões, pró-labore, receita com aluguel de imóveis, pensões, entre outros. Além de observar se recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, vendeu imóveis, se possui bens acima de R$ 300 mil e se comprou ações, observe também que se exercer atividade rural e obtiver receita bruta acima de R$ 142.798,50 também está obrigada a declarar.