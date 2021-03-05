Leitor pergunta: como declarar o auxílio emergencial no Imposto de Renda?

O informe de rendimentos estará disponível no site

, com os valores do auxílio emergencial (que pagou cinco parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200) e da extensão do auxílio (que pagou até quatro parcelas de R$ 300 ou R$ 600) recebidos por cada beneficiário (CPF).

No informe de rendimentos, são apresentados os valores recebidos ou devolvidos no ano de 2020.

Devoluções que tenham sido feitas em 2021, seja via Guia de Recolhimento da União (GRU), ou estorno feito pela Caixa por não ter ocorrido o saque ou uso dos valores, vão ser apresentadas em relatório disponibilizado pela Dataprev, no mesmo link.

Segundo a Receita, os valores recebidos do auxílio emergencial são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados como tal na ficha de Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica.