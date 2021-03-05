Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complementação salarial

Redução de jornada: trabalhador pode ter que pagar IR sobre o BEm

Segundo especialistas na área, o pagamento é tributável. Já a Receita ainda analisa como o benefício emergencial - pago a quem teve corte de jornada ou contrato suspenso - será enquadrado na declaração do Imposto de Renda

Publicado em 05 de Março de 2021 às 02:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 mar 2021 às 02:00
Imposto de renda
Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, por onde é possível consultar os pagamentos recebidos do BEm Crédito: Vitor Jubini
Trabalhadores que tiveram corte de jornada ou suspensão do contrato em 2020, por causa da pandemia, e por isso receberam do governo federal o Benefício Emergencial (BEm) para complemento salarial, podem ter que informar o pagamento na declaração de Imposto de Renda e até pagar tributos sobre o dinheiro recebido.
A Receita Federal declarou que ainda analisa o tema e que “serão fornecidos esclarecimentos muito em breve”, mas, segundo especialistas na área, o BEm pode ser entendido como um rendimento tributário e, por isso, deve ser declarado. No entanto, não há certezas quanto a isso, o que levará muitos contribuintes a ter que retificar a declaração, caso tenha enviado, ou mesmo atrasar a entrega à espera de respostas do Fisco e do governo federal. 
Além disso, o contribuinte pode sair da faixa de contribuição, pagando mais imposto ou reduzindo a restituição a receber, já que em cima do BEm não teve contribuição previdenciária.
“Considero que é um rendimento tributável, até porque, é um ganho financeiro que pode ser utilizado pelo contribuinte como fonte de recurso para aquisição de bens. Se não, como se explica de onde veio o dinheiro?”, observou a vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES), Ana Rita Nico.
Ela observa, entretanto, que o contribuinte deve ficar atento, pois as informações sobre o pagamento não devem constar no informe de rendimentos emitido pela empresa contratante do trabalhador, e sim em um informe separado, que precisará ser emitido pelo governo. O local onde o documento será disponibilizado também não está claro.

Veja Também

Seguro-desemprego será menor para demitido após corte de jornada

Nova autorização de corte de jornada e salário pode atingir 180 mil no ES

“A empresa só disponibiliza informações sobre aquilo que é pago por ela. O BEm foi pago pelo governo”, frisa Ana Rita Nico.
Mas não são todos os trabalhadores que tiveram redução de jornada que precisarão declarar o IR. No entendimento do advogado Cristóvão Bourguignon, que é consultor contábil e financeiro, embora a Receita ainda não tenha divulgado oficialmente as regras para estes casos, tudo indica que a faixa de corte deve seguir o padrão já estabelecido para declarações em caso de recebimento do auxílio emergencial, isto é, o trabalhador deve ter tido rendimento tributável superior a R$ 22.847,76 no ano.
“O benefício está passível de tributação. Se sua renda ficou acima desse valor, que, dividido, soma R$ 1.903,98 por mês, e abaixo de R$ 28.559,70 você caiu na primeira faixa de contribuição. Mas se você recebeu acima desses R$ 28 mil, pode ter que pagar imposto.”
Verão
Ele observa que, como no caso do auxílio emergencial, o informe de rendimentos do BEm tende a ser informado no portal gov.br, onde o trabalhador tem acesso, por exemplo, à Carteira de Trabalho Digital.

Veja Também

IR 2021: 62 mil no ES terão que devolver auxílio emergencial ao governo

Auxílio emergencial: saiba quem vai receber R$ 150, R$ 250 e R$ 375

Já para o diretor do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo (Sescon-ES), Marcos Antonio de Oliveira, não faz sentido a cobrança, ou mesmo a declaração do complemento salarial.
“A Receita Federal ainda não mandou nenhuma deliberação nesse sentido, até porque não tem sentido. O complemento do governo é benefício e, sendo assim, entra como indenização, porque foi isso que ocorreu: o governo indenizou o trabalhador pela redução da jornada. A meu ver, o BEm é um rendimento isento. Não é objeto tributário, diferente do auxílio emergencial, que foi pago a quem declarou que não tinha renda.”

BLOG DO IR - LEÃO RESPONDE

Troquei de carro em 2020, como explicar no IR?

Como informar no IR um valor recebido na Justiça?

Como declarar o saque do FGTS emergencial no IR 2021?

Posso deduzir quais gastos com saúde na declaração do Imposto de Renda?

Como eu sei se tenho que declarar o Imposto de Renda neste ano?

LEIA MAIS SOBRE O IR 2021

Declaração do IR 2021 começa; saiba como evitar a malha fina

IR 2021: saiba se é preciso informar ganhos com cashback na declaração

A Gazeta tira dúvidas sobre a declaração do IR. Envie sua pergunta

Quer receber a restituição do IR 2021 no 1º lote? Veja as dicas

IR 2021: baixe o aplicativo e prepare os documentos para a declaração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Imposto de Renda Receita Federal Benefício Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados