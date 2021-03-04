Leitor pergunta: Troquei de carro em 2020, como explicar no IR?

Deverão ser declarados os dois veículos na ficha de bens e direitos.

O veículo anterior será informado somente na coluna de 2019, deixando a coluna de 2020 em branco informando no campo descrição o nome do comprador, CPF, valor de venda e forma de pagamento.

Já o veículo adquirido em 2020 deve ser declarado somente na coluna de 2020, trazendo dados do bem e valor pago pela mercadoria.