Leitor pergunta: Como declarar o saque do FGTS emergencial no IR 2021?

Veja o que o Leão responde sobre o caso com a ajuda do especialista em contabilidade, Walterleno Noronha, do Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Até o fim do prazo da declaração, A Gazeta vai contar com a ajuda dos profissionais do órgão para responder as dúvidas dos leitores.

O dinheiro deverá ser informado no campo “Rendimentos isentos e não tributáveis”, na opção 04. Por se se tratar de um rendimento isento, o FGTS não altera a base de cálculo do Imposto de Renda, mas o valor deve ser declarado para comprovar a origem dos recursos. Isso vale não somente para o saque emergencial, mas para qualquer saque do FGTS, que deve ser declarado.

