Como eu sei se tenho que declarar o Imposto de Renda neste ano?

Todos as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis, como salário, bônus na empresa e mesmo renda informal que tenha somado valor acima de R$ 28.559,70 em 2020 precisa prestar as contas com o Fisco. Neste ano, a Receita Federal, aliás, está cheias de novidades, quem recebeu o auxílio emergencial tem que ficar esperto, pois pode ser que seja necessário declarar. E se você não sabe se precisa prestar contas, tenha ainda mais atenção. O Leão sabe tudo sobre você e inclusive oferece a declaração pré-preenchida.