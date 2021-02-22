IR 2021: baixe o aplicativo e prepare os documentos para a declaração

Pagamentos e deduções efetuadas

Informes de rendimentos de instituições financeiras, inclusive corretora de valores; informes de rendimentos de salários, pró labore, distribuição de lucros, aposentadoria, pensões, etc.; informes de rendimentos de aluguéis de bens móveis e imóveis recebidos de jurídicas etc.; informações e documentos de outras rendas percebidas no exercício de 2020, tais como doações, heranças, dentre outras; Livro Caixa e DARFs de Carnê-Leão; informes de rendimentos de participações de programas fiscais.

Documentos que comprovem a compra e venda de bens e direitos ocorridas em 2020; cópia da matrícula do imóvel e/ou escritura de compra e venda; boleto do IPTU; documentos que comprovem a posição acionária de cada empresa, se houver.

Informações e documentos de dívida e ônus contraídos e/ou pagos em 2020.

Controle de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal de imposto (indispensável para o cálculo do Imposto de Renda sobre Renda Variável); DARFs de renda bariável; informes de rendimento auferido em renda variável.