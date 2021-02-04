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Presidente

Bolsonaro diz que é possível dar "mexidinha" na tabela do Imposto de Renda

Ao conversar com apoiadores na chegada do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por uma simpatizante sobre o tema
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 07:54

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 07:54

Presidente Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro disse que "a economia parece que está voltando" Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro voltou a prometer, nesta quarta-feira (3), mudanças na tabela do Imposto de Renda.
Ao conversar com apoiadores na chegada do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por uma simpatizante sobre o tema.
Primeiro, ele disse que não conseguiu fazer a atualização no ano passado por conta dos gastos emergenciais do governo com a crise da Covid-19.
Diante de nova pergunta da apoiadora sobre 2021, Bolsonaro respondeu: "A economia parece que está voltando. Dá para dar uma mexidinha nela sim. Não dá para onde eu queria que [ela] chegasse. Ano passado foi um baque muito grande, foram R$ 700 bilhões de endividamento", disse.

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As declarações do mandatário foram transmitidas por um site bolsonarista.
Hoje, o limite de isenção do imposto de renda é de R$ 1.903,98. Durante a campanha que o levou à Presidência da República, Bolsonaro havia prometido elevar o valor para R$ 5 mil. Mas tem dito em declarações recentes que não conseguirá cumprir a promessa porque "o Brasil está quebrado".
Em 14 de janeiro, durante sua live semanal, Bolsonaro afirmou que queria aumentar para R$ 3 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda em 2022.
"Gostaríamos de passar pra R$ 5 mil. Não seria de uma vez, mas daria para até o final do mandato fazer isso. Não conseguimos por causa da pandemia. Nós nos endividamos em mais R$ 700 bi, não deu pra atender. Vamos ver se para o ano que vem pelo menos passe de R$ 2 mil para R$ 3 mil", afirmou Bolsonaro na ocasião.

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