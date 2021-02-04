Bolsonaro diz que é possível dar "mexidinha" na tabela do Imposto de Renda

O presidente Jair Bolsonaro disse que "a economia parece que está voltando" Crédito: Isac Nóbrega/PR

Ao conversar com apoiadores na chegada do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado por uma simpatizante sobre o tema.

Primeiro, ele disse que não conseguiu fazer a atualização no ano passado por conta dos gastos emergenciais do governo com a crise da Covid-19

Diante de nova pergunta da apoiadora sobre 2021, Bolsonaro respondeu: "A economia parece que está voltando. Dá para dar uma mexidinha nela sim. Não dá para onde eu queria que [ela] chegasse. Ano passado foi um baque muito grande, foram R$ 700 bilhões de endividamento", disse.

As declarações do mandatário foram transmitidas por um site bolsonarista.

Hoje, o limite de isenção do imposto de renda é de R$ 1.903,98. Durante a campanha que o levou à Presidência da República, Bolsonaro havia prometido elevar o valor para R$ 5 mil. Mas tem dito em declarações recentes que não conseguirá cumprir a promessa porque "o Brasil está quebrado".