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Presidente

Bolsonaro reafirma compromisso com teto e descarta auxílios permanentes

As fala do mandatário ocorre em meio à pressão pela renovação do auxílio emergencial, benefício criado para reduzir os impactos da crise da Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jan 2021 às 10:54

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 10:54

Presidente da República, Jair Bolsonaro
Presidente da República, Jair Bolsonaro, reafirma compromisso de teto e descarta permanência de anticrise Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira (26) que o governo tem compromisso com o teto de gastos e descartou que medidas anticrise se tornem permanentes.
As fala do mandatário ocorre em meio à pressão pela renovação do auxílio emergencial, benefício criado para reduzir os impactos da crise da Covid-19 na população que perdeu renda na pandemia.
"No âmbito fiscal manteremos firme o compromisso com a regra do teto de despesas como âncora da sustentabilidade e credibilidade econômica", disse o presidente, em uma videoconferência promovida pelo banco Credit Suisse.
"Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanente de despesas".

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