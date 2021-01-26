Bolsonaro reafirma compromisso com teto e descarta auxílios permanentes

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira (26) que o governo tem compromisso com o teto de gastos e descartou que medidas anticrise se tornem permanentes.
As fala do mandatário ocorre em meio à pressão pela renovação do auxílio emergencial, benefício criado para reduzir os impactos da crise da Covid-19 na população que perdeu renda na pandemia.
"No âmbito fiscal manteremos firme o compromisso com a regra do teto de despesas como âncora da sustentabilidade e credibilidade econômica", disse o presidente, em uma videoconferência promovida pelo banco Credit Suisse.
"Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanente de despesas".