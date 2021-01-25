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Pago em 2020

Bolsonaro diz que benefício emergencial "não é aposentadoria"

O presidente ainda afirmou lamentar que muitas pessoas estejam "passando necessidade" no Brasil, porém, justificou que a capacidade de endividamento do País "está no limite"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 20:29

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 20:29

Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, em reunião no Ministério da Economia, em Brasília
Jair Bolsonaro ao lado do ministro Paulo Guedes Crédito: Edu Andrade/ Ascom/ ME
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou lamentar que muitas pessoas estejam "passando necessidade" no País, porém, segundo justificou para o fim do auxílio emergencial, a capacidade de endividamento do País "está no limite".
"A palavra é emergencial. O que que é emergencial? O que não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite", disse o presidente a apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (25).
A última parcela do auxílio, criado em abril por conta da crise econômica provocada pela pandemia da covid-19, foi paga no fim de dezembro de 2020.
Bolsonaro disse também que trataria da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e não com apoiadores. "Converso sobre isso com o Paulo Guedes, contigo não", respondeu à pergunta de ser a favor de "um novo auxílio emergencial".

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