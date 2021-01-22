Golpe que promete auxílio de R$ 130 faz mais de 35 mil vítimas em 24h

Mensagem de WhatsApp promete auxílio em programa renda mensal de prefeitura Crédito: Caroline Freitas

Em meio à crise provocada pelo novo coronavírus e a incerteza sobre uma nova versão do auxílio emergencial , criminosos estão se aproveitando da situação para aplicar golpes em famílias que enfrentam dificuldades financeiras. Em uma mensagem que tem circulado com alta viralização no WhatsApp , golpistas enviam um link para inscrição em um suposto programa de renda mínima municipal que pagaria R$ 130 por mês.

Sem dizer o nome da cidade, o texto dia que a "Prefeitura Municipal abriu inscrições para o Programa Renda Mensal Familiar 2021, e que as famílias cadastradas receberão um auxílio de R$ 130 por mês". Para que o cadastro seja realizado, é preciso clicar em um link do suposto programa e preencher algumas informações pessoais.

A mensagem, que chega como uma esperança para quem está sem renda neste momento difícil, trata-se, além de uma notícia falsa, de mais um esquema para roubo de dados pessoais. O golpe, apenas um período de 24 horas, fez mais de 35 mil vítimas no Brasil, segundo análise do dfndr lab, o laboratório de cibersegurança da PSafe.

“A página se trata de um phishing (esquema para roubo de dados pessoais e financeiros) que solicita informações de logradouro e simula uma inscrição em um programa de benefícios do governo", esclareceu o laboratório após análise da mensagem a pedido de A Gazeta. Nos últimos dias, vários leitores encaminharam o link para checagem da reportagem.

Segundo os analistas de cibersegurança, esse golpe acabou se potencializando pela fato de que, após o preenchimento dos dados, os cibercriminosos solicitam o compartilhamento do link malicioso para liberação do suposto benefício.

O diretor do dfndr lab, Emilio Simoni, explicou que, para convencer a vítima sobre a veracidade do golpe, os criminosos chegam a simular falsos comentários de supostos beneficiários.

”Ao compartilhar o link malicioso, a vítima se torna também um vetor involuntário do golpe, o que faz com que esse tipo de ataque se espalhe rapidamente”, destacou.

GOLPES OCORRERAM EM VÁRIOS LOCAIS

A tentativa de golpe foi detectada em vários locais, inclusive, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , onde a Prefeitura emitiu uma nota afirmando que tal programa não existe. Além da falsa promessa de R$ 130 mensais, por lá, circulam também mensagens solicitando um cadastro para receber doação de cesta básica dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).

“Os links compartilhados não são verdadeiros e tratam-se de fake news. Por isso, pedimos que a população não efetue o cadastro nestes links para não cair em golpes virtuais”, alertou a diretora da Secretaria Municipal de Assistência Social Maria de Fátima Merlo dos Santos.

Outra cidade capixaba que alertou para o golpe e desmentiu a existência desse programa foi a de Cachoeiro de Itapemirim , na região Sul. "A gestão municipal orienta que a população não clique no link do comunicado e nem informe dados pessoais, eventualmente, solicitados", diz um comunicado no site da prefeitura.

COMO SABER SE UM LINK É SEGURO OU PERIGOSO

O dfndr lab mantém, em seu site, uma plataforma para análise de links . É possível copiar um endereço web e identificar se ele é segurou ou traz algum perigo, segundo os cruzamentos com a base de monitoramento do laboratório.

O link apresentado na mensagem que prometia o auxílio do R$ 130 foi classificado pela plataforma como potencialmente perigoso. Diante das características suspeitas, o laboratório sugere o endereço não seja acessado e que nenhum dado pessoal seja compartilhado. Veja as dicas abaixo, que valem tanto para este golpe mas também para outros endereços suspeitos na internet:

Se você já clicou e acessou o site Não compartilhe nenhum dado pessoal ou financeiro. Se você inseriu alguma senha ou dados de cartão de crédito, mude a senha imediatamente e reporte o incidente para a operadora do cartão. Use aplicativos antivírus, antiphishing e antimalware em seu celular e computador. Se você compartilhou o link com alguém, avise e garanta que a pessoa saiba que o link é potencialmente perigoso.