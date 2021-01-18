Sem correção, Imposto de Renda abre rombo no bolso do trabalhador

Programa para declaração anual de Imposto de Renda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A explicação para tanta postergação dos ajustes na tabela é que essa inadequação acaba se mantendo como uma fonte para receitas fiscais no Brasil, mesmo que à custa de uma iniquidade: tributa-se assim quem recebe os salários mais baixos, a maioria da população.

E, na prática, a cada ano isso leva a um aumento gradativo de impostos no país, levando pessoas mais pobres para a base de contribuição. Diante de um déficit orçamentário recorrente, agravado ainda mais pelas medidas emergenciais da crise sanitária, fica difícil crer que o governo será capaz de abdicar desses recursos, sob o risco de uma queda brusca na arrecadação.

"Gostaríamos de passar pra R$ 5 mil. Não seria de uma vez, mas daria para até o final do mandato fazer isso. Não conseguimos por causa da pandemia. Nós nos endividamos em mais R$ 700 bi, não deu pra atender. Vamos ver se para o ano que vem pelo menos passe de R$ 2 mil para R$ 3 mil", afirmou Bolsonaro em sua live da última quinta-feira (14).

Em uma das medidas em estudo, uma taxa pela valorização de imóveis declarados no Imposto de Renda passará a ser cobrada. Essa seria a quinta etapa de uma reforma tributária fatiada, da qual nem a primeira fase conseguiu sair do papel. E o país segue adiando suas prioridades, como a própria reforma do Estado brasileiro que, mais eficiente, reduziria os gastos e promoveria aumentos reais de receitas.