Tiro que deixou agente paraplégico no Morro do Moreno é inaceitável

Pôr do sol visto do Morro do Moreno, em Vila Velha: contemplação ameaçada pelo risco da violência Crédito: Fernando Madeira

A atuação rápida da polícia é fundamental para que casos como esse não se percam na névoa dos crimes sem solução. E essa agilidade não pode ocorrer somente em crimes de repercussão. Vale lembrar que o Espírito Santo chegou ao final de 2020 com a triste marca de 1.101 homicídios , um aumento de 11,55% em relação a 2019, que registrou um total de 987 ocorrências e foi celebrado por ter sido o primeiro em décadas com menos de mil mortes. A solução dos casos e as prisões são um importante passo para reduzir a criminalidade.

Cenas de violência como a do Morro do Moreno fazem crescer a sensação de insegurança por atropelarem a própria rotina das pessoas. Ninguém discorda que, em uma sociedade na qual a violência pode estar em cada esquina, o cidadão acaba sendo obrigado a ter mais cuidado, numa espécie de redução de danos.

Culturalmente, já são comuns soluções tipicamente brasileiras como o "celular do ladrão", para evitar prejuízos maiores com a falta de segurança. Andar pelas ruas nas grandes cidades brasileiras exige precauções que em muitos países são impensáveis, consideradas um exagero. Por aqui, é instinto de sobrevivência friamente calculado.

Até que ponto o cidadão tem de aceitar ser refém da insegurança, impedido de circular despreocupado por onde quer que seja? Sabe-se da inviabilidade operacional de se manter a onipresença do policiamento nos quatro cantos das cidades, mas quais são as saídas possíveis? Algum nível maior de proteção é uma reivindicação muito justa.