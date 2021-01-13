Justiça mantém prisão de suspeitos de atirar em inspetor penitenciário no ES

Pedro Henrique Gomes Oliveira, 20 anos (à esquerda) e Pedro Henrique Gomes Oliveira, 20 - de bigode - confessou ter atirado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, e Thiago Francisco Cristo, de 18 tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (13). Os dois são suspeitos de envolvimento na tentativa de latrocínio que deixou o inspetor penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa ferido neste domingo (10) . De acordo com informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ambos já deram entrada no Centro de Triagem de Viana.

De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, a polícia chegou a fazer campanas de mais de cinco horas para conseguir prender os criminosos na noite desta terça-feira (12) . Ambos foram presos no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. No momento em que a polícia chegou, outro homem estava com eles e também foi levado à delegacia na condição de testemunha, mas foi ouvido e liberado em seguida.

Os dois criminosos foram reconhecidos por testemunhas e chegaram a confessar o crime. Em depoimento à polícia, Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, assumiu a autoria do disparo contra o agente penitenciário e contou a polícia onde estava a arma usada no crime.

VÍTIMA FICOU PARAPLÉGICA, DIZ SINDICATO

Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado no domingo (10) Crédito: Internauta

Rodrigo Figueiredo da Rosa, inspetor penitenciário baleado nas costas em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite deste domingo (10), ficou paraplégico devido às lesões, considerando que a bala atingiu uma vértebra . A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo.

De acordo com o diretor da entidade, Sostenes Araújo, houve uma reunião na tarde desta terça-feira (12) entre a diretoria do sindicato, a assistente social da entidade e uma psicóloga da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). "Foi uma reunião com a equipe médica e nela se confirmou que Rodrigo está paraplégico, tetraplégico ainda não está confirmado, mas será feita uma cirurgia ao final desta semana para tentar trazer sensibilidade ao tronco dele e para tentar levá-lo a fazer fisioterapia", contou.

Araújo disse que apesar da gratidão pela vida do colega, existe o sentimento de revolta pelo crime. "Está todo mundo muito revoltado, querendo justiça e que os meliantes sejam presos. Estamos acompanhando a situação do Rodrigo e da família, dando o suporte que o momento exige e cobrando providências das autoridades policiais para elucidar o caso. Enquanto isso, não vamos descansar", afirmou.

Em nota nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil informou que a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo São Lucas e que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

RELEMBRE O CASO

Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também acionado para ajudar na retirada do homem.

De acordo com informações do sindicato, a vítima foi baleada depois que os criminosos perceberam que o inspetor estava armado. Outras pessoas também foram assaltadas no local.