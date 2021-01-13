Secretário pede que população evite Morro do Moreno à noite ou antes de amanhecer

"A Guarda Municipal e a Polícia militar não conseguem ocupar todos os pontos do morro por 24 horas. É preciso o apoio da população para que não acesse aquele local em horários que possam ter dificuldade, como durante a noite ou de madrugada, quando ainda não amanheceu. É comum subir para querer ver o sol nascer ou o por do Sol. O que os criminosos procuram é uma oportunidade. Não se trata de culpabilizar a vítima, não é isso. Mas como dica de segurança: atentar para o horário, sempre subir em grupo, olhar se a Guarda ou a PM estão lá e não ir em horário mais ermo", destacou Ramalho.