Polícia prende suspeitos de atirar em inspetor penitenciário no Morro do Moreno

Rodrigo Figueiredo da Rosa foi baleado no domingo (10) Crédito: Internauta

a polícia chegou a fazer campanas de mais de cinco horas para conseguir prender os criminosos. Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, e Thiago Francisco Cristo, de 18, foram presos no final da noite desta terça-feira (12) no bairro Santa Bárbara, em De acordo com o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho,. Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, e Thiago Francisco Cristo, de 18, foram presos no final da noite desta terça-feira (12) no bairro Santa Bárbara, em Cariacica . No momento em que a polícia chegou, outro homem estava com eles e também foi levado a delegacia na condição de testemunha, mas foi liberado depois.

Pedro Henrique Gomes Oliveira, 20 anos (à esquerda) e Pedro Henrique Gomes Oliveira, 20 - de bigode - confessou ter atirado e disse para a polícia onde estava a armaterceiro andar de casa abandonda foram leva Crédito: Reprodução / TV Gazeta

HOMENS CONFESSARAM CRIME

Os homens foram presos por volta de meia-noite e prestaram depoimento por cerca de três horas. Os dois criminosos foram reconhecidos por testemunhas e chegaram a confessar o crime. Em depoimento à polícia, Pedro Henrique Gomes Oliveira, de 20 anos, assumiu a autoria do disparo contra o agente penitenciário e contou a polícia onde estava a arma usada no crime.

Rodrigo estava com a namorada e amigos em um passeio no Morro do Moreno, quando os dois homens chegaram e tentaram assaltar o grupo. De acordo com a TV Gazeta, os bandidos afirmaram em depoimento que Rodrigo reagiu ao assalto, lutou com um deles e outro bandido atirou no inspetor penitenciário pelas costas.

Os dois homens foram levados ainda durante a madrugada para o Centro de Triagem de Viana.

INSPETOR PENITENCIÁRIO FICOU PARAPLÉGICO

"Em uma reunião com a equipe médica se confirmou que Rodrigo está paraplégico, tetraplégico ainda não está confirmado, mas será feita uma cirurgia ao final desta semana para tentar trazer sensibilidade ao tronco dele e para tentar levá-lo a fazer fisioterapia", contou diretor da entidade, Sostenes Araújo.

O inspetor penitenciário foi baleado em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite deste domingo (10). Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também acionado para ajudar na retirada de Rodrigo.