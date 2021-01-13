Prefeitura de Vitória decide interromper projeto Tendas do Bem

Nas "Tendas do Bem", os moradores de rua recebiam alimentação, materiais de higiene e acompanhamento psicológico Crédito: Divulgação/Semas

A secretária de Assistência Social Cintya Schulz informou que a decisão de interromper o projeto não foi da atual gestão, que tomou posse no dia 1º de janeiro deste ano, mas aconteceu porque não foi possível reunir recursos para a continuação das Tendas do Bem. Ela garantiu, porém, que a prefeitura trabalha com a elaboração de novos projetos assistenciais para a população de rua.

"Nós temos, na proteção social especial, uma série de outros serviços. Essa população tem onde buscar alimentação, higienização e orientação e encaminhamento para esses serviços. O Centro-Pop não parou de fazer o atendimento. Lá, são três refeições ao dia, podem tomar banho e encaminhamento de trabalho para essa população", afirmou a secretária.

A secretária garantiu também que, a partir desta quarta-feira (13), agentes da secretaria de Assistência Social estarão em locais como a Praça do Papa, onde frequentemente era montada uma das Tendas do Bem, orientando as pessoas em situação de rua para que busquem o Centro-Pop.

"A partir de amanhã (13), a equipe vai estar nos locais onde era feita essa distribuição de alimentos, orientando as pessoas em situação de rua para as novas formas de buscar esse serviço. Eles teriam que buscar o Centro-Pop para essas necessidades, e outras pessoas em situação de rua que possuem outras necessidades - como encaminhamento para rede de saúde e até educação - também serão atendidas", explicou Cintya Schulz.

Para os próximos quatro anos, a secretária afirmou que haverá a elaboração de projetos de assistência social para a população de rua. Cintya Schulz informou, porém, que ainda estão em processo de estudos e elaboração e, portanto, mais detalhes ainda não podem ser divulgados.

SERVIÇO