Na crise, impulso empreendedor pode e deve ser mais estimulado

Lojas em Laranjeiras, na Serra: saldo de abertura de novos empreendimentos em 2020 Crédito: Vitor Jubini

Um brasileiro decide empreender em uma pequena cidade norte-americana. Traça um plano de negócios, reúne a documentação necessária. Pouco tempo depois, ainda sem oficializar o empreendimento, recebe a visita inesperada de um fiscal da prefeitura. Ciente das possíveis pendências burocráticas, quase se desespera com a presença daquele servidor que certamente lhe trará algumas dores de cabeça.

Qual a surpresa quando, ao recebê-lo, acaba por deparar com um agente facilitador do seu negócio. Um funcionário que aponta os caminhos, em vez de fechá-los. E, por saber a importância que cada nova empresa, por menor que seja, tem para a economia local, estende o tapete vermelho para aquele forasteiro que resolveu investir na cidade.

Mesmo que soe como uma fábula, o relato é um contraponto às situações que aqueles que desejam empreender ainda encontram no Brasil. Não se pode negar, contudo, que houve avanços consideráveis no âmbito da legislação. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada em 2019, trouxe simplificações para os pequenos e médios empresários , como o fim da obrigatoriedade de autorizações de órgãos públicos para atividades de baixo risco, a adoção do princípio da presunção da boa-fé seja em favor do empresário e a possibilidade de digitalização de documentos.´

Mas as propostas de reforma tributária que circularam em 2020 sem sair do lugar receberam críticas de entidades ligadas aos pequenos empreendedores, que se disseram abandonados pelas medidas que, em tese, deveriam modernizar o sistema tributário e melhorar o ambiente de negócios no Brasil.

Há, obviamente, uma ressalva: os novos CNPJs, no contexto da crise, tendem-se a enquadrar no empreendedorismo por necessidade, aquele no qual o desemprego e a falta de trabalho se impõem. Mas esse cenário aponta para uma capacidade de adaptação que dialoga com o próprio potencial de crescimento da atividade econômica.

O perfil das empresas abertas reflete esse dinamismo e o senso de oportunidade dos novos empresários. Se nos anos anteriores os setores de vestuário e de alimentos lideravam os novos negócios, em 2020 a abertura de empresas ligadas a serviços de saúde foi o destaque.