Redução de índice de homicídios não diminui sensação de insegurança

, com o dia ainda amanhecendo, a poucos metros de casa, em Novo Horizonte, na Serra. Mais um assalto, mais uma vítima da violência. Não há estatística que aponte a, que seja capaz de amenizar a dor de uma família ao se despedir de um ente de forma tão abrupta. Enquanto houver uma perda humana nesses termos, qualquer comemoração deverá ser feita com o devido comedimento, em respeito à memória dessas pessoas e à dor de seus familiares.