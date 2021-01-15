Empobrecimento das pessoas é sintoma de um país doente

Itens da cesta básica no supermercado Crédito: Fernando Madeira

A renda das famílias não tem conseguido acompanhar a escalada no preço dos alimentos nos últimos anos, e o resultado é que, em Vitória, o custo da cesta básica já consome atualmente 57% do salário mínimo . Em uma década, é a primeira vez que um salário não possibilita a compra de duas cestas básicas. Quando se pensa na crise econômica na qual o país está atolado desde a metade da década passada, o aperto que os mais pobres passam para conseguir levar alimento para casa é o sinal mais evidente das dificuldades. A perda contundente do poder de compra tem efeitos sensíveis no empobrecimento da população.

E por aí também é possível avaliar o quanto a cesta básica está pesando no orçamento familiar de quem mora em Vitória. Em 2020, o valor dela foi de R$ 600,28... justamente o que foi pago de auxílio durante três meses. Já a população que recebe um salário mínimo teve de desembolsar, como dito anteriormente, 57% do que recebe para garantir a sobrevivência com itens de alimentação básicos. O esforço desprendido para atravessar o mês fica cada vez maior para a população de renda mais baixa, sem que se vislumbre uma melhora.

A cesta básica abocanha a maior parte da renda, o que expõe as difíceis condições de vida de parte significativa da população. Não sobra dinheiro para lazer, para uma emergência. Famílias inteiras precisam se desdobrar. A deterioração do quadro social e econômico do Brasil deveria estar na vanguarda das preocupações governamentais, mas ainda é encarada de soslaio. A esperada reorganização do país, com as reformas estruturantes que fortaleçam o Estado e atraiam mais investimentos, tem como foco acima de tudo a melhoria da qualidade de vida, como resultado de um país mais eficiente e justo.

E é preciso dar o devido peso aos problemas econômicos e sociais que a pandemia acentuou. O desemprego atinge 14,1 milhões de pessoas, segundo o IBGE. A suspensão de contratos e a redução de salários foram uma das medidas mais acertadas para a manutenção do emprego, mas o pagamento da complementação pelo governo federal não foi suficiente para manter o padrão de vida. O cinto apertou bastante também para a classe média.