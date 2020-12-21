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Receita Federal

Arrecadação federal cresce 7,3% com pagamento de impostos adiados

Segundo a Receita Federal, o aumento foi influenciado pelo pagamento de tributos adiados ao longo do ano devido à pandemia do coronavírus.

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 16:40
Segundo dados da Receita Federal, o Brasil é o país com maior carga tributária na América Latina e Caribe
Segundo dados da Receita Federal, o Brasil é o país com maior carga tributária na América Latina e Caribe Crédito: Pixabay
A Receita Federal registrou uma arrecadação de R$ 140,1 bilhões em novembro, um crescimento real de 7,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento foi influenciado pelo pagamento de tributos adiados ao longo do ano devido à pandemia do coronavírus.
De acordo com o Ministério da Economia, os contribuintes pagaram R$ 14,7 bilhões em novembro em impostos que foram adiados durante a pandemia.
Foram obtidos R$ 137,1 bilhões com a chamada receita administrada (ganhos com tributos, excetuando valores como aqueles obtidos com royalties de petróleo), um avanço real de 7,1% contra um ano antes.
Já a receita administrada por outros órgãos (onde entram fatores como exploração de recursos naturais e royalties de petróleo, por exemplo) foi de R$ 2,9 bilhões em novembro. O valor representa um avanço real de 15,7% em relação a um ano antes.
Essa é o quarto crescimento seguido da arrecadação na comparação com iguais meses de anos anteriores. Desde agosto, os números vêm se recuperando, depois de registrarem queda entre fevereiro e julho.
Os números sofrem também com a redução a zero da alíquota do IOF aplicado sobre crédito, medida adotada durante a pandemia para baratear empréstimos e que retirou R$ 2,3 bilhões da receita em novembro.

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