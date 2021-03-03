Posso deduzir quais gastos com saúde na declaração do Imposto de Renda?

Dentre os valores que podem ser abatidos na declaração, os gastos com saúde estão entre os principais. É possível deduzir integralmente da base de cálculo do IR esse tipo de despesa, seja referente ao próprio contribuinte, ou aos seus dependentes.

Vale ressaltar, entretanto, que as despesas precisam ser comprovadas. Então, tenha em mãos os recibos de pagamento, informes ou notas fiscais, que devem conter nome os dados do beneficiário e do prestador do serviço, de modo a identificá-los. Diante disso, o Leão responde uma dúvida que tem sido muito comum: o que se pode deduzir na área da saúde. Confira a explicação dos especialistas do Conselho Regional de Contabilidade (CRC):