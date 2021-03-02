6.821 contribuintes no ES entregam declaração do IR no primeiro dia

No primeiro dia de Declaração do Imposto de Renda 2021, apenas 6.821 contribuintes do Espírito Santo enviaram as informações ao Fisco. A entrega dos dados financeiros e patrimoniais à Receita Federal começou nesta segunda-feira (1) e vai até o dia 30 de abril.
O número de envio no Estado equivale a 0,1% do número de pessoas que precisa prestar contas com o Leão. São 636 mil. Segundo a Receita, as informações se referem até as 18 horas desta segunda (1).
Em todo o país, 32 milhões precisam fazer a declaração de renda, mas apenas 446 mil entregaram no primeiro dia até as 18 horas.
Veja dicas do Fisco sobre como a declaração pode ser feita:
- Pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2021, disponível no site da Receita Federal. Clique aqui para baixar.
- Pelo computador, pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site do órgão. Clique aqui para baixar.
- Pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, pelo aplicativo "Meu Imposto de Renda". Clique aqui para baixar se seu aparelho é Android ou aqui se seu dispositivo é Apple.