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Receita Federal

6.821 contribuintes no ES entregam declaração do IR no primeiro dia

Número de declarantes equivale a apenas 0,1% do total de pessoas que precisa prestar contas com o Fisco no território capixaba

Publicado em 02 de Março de 2021 às 13:15

Publicado em 

02 mar 2021 às 13:15
Imposto de Renda 2021 têm algumas mudanças em relação ao ano passado
Imposto de Renda 2021 têm algumas mudanças em relação ao ano passado Crédito: Steve Buissinne/Pixabay
No primeiro dia de Declaração do Imposto de Renda 2021, apenas 6.821 contribuintes do Espírito Santo enviaram as informações ao Fisco. A entrega dos dados financeiros e patrimoniais à Receita Federal começou nesta segunda-feira (1) e vai até o dia 30 de abril.
O número de envio no Estado equivale a 0,1% do número de pessoas que precisa prestar contas com o Leão. São 636 mil. Segundo a Receita, as informações se referem até as 18 horas desta segunda (1).
Em todo o país, 32 milhões precisam fazer a declaração de renda, mas apenas 446 mil entregaram no primeiro dia até as 18 horas.

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