Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crise da Covid-19

Nova autorização de corte de jornada e salário pode atingir 180 mil no ES

Governo Bolsonaro deve anunciar nesta semana a permissão para novas suspensões de contratos e redução da jornada. Medida faz parte de pacote para aliviar empresas e manter empregos, em meio ao avanço da Covid-19

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 mar 2021 às 20:46
Carteira de Trabalho e previdência social
Carteira de Trabalho: programa deve preservar empregos formais Crédito: Fernando Madeira
Na semana em que o Brasil completa um ano da primeira contaminação pelo novo novo coronavírus, o país vive o pior momento da pandemia com uma nova onda de casos de Covid-19. No Espírito Santo, o número de mortes ultrapassou 6,4 mil. É nesse cenário de avanço da doença e de medidas de restrição sendo adotadas em vários Estados que o governo federal pretende anunciar um novo pacote de medidas para salvar empregos e dar um alívio às empresas.
O anúncio deve ser ser feito ainda nesta semana. Entre as medidas estão a renovação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela medida provisória (MP) 936, que previa a redução de jornadas e salários ou a suspensão de contratos de trabalho. A renovação era um pleito dos empresários desde a virada do ano, por ter ajudado os negócios a enfrentarem a pandemia sem ter que demitir funcionários.

Veja Também

Trabalhadores acima dos 30 anos foram os mais demitidos na crise no ES

Conheça as 50 profissões com procura em alta nas empresas do ES

Entre abril e dezembro de 2020, mais 32 mil empresas do Estado aderiram ao programa, afetando 180 mil trabalhadores. De acordo com o vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Fernando Otávio Campos da Silva, a renovação tende a atingir um número menor de profissionais, mas, a depender do desempenho da economia e de novas restrições, a abrangência e o número do ano passado podem voltar a se repetir.
"O cenário atual do Espírito Santo ainda é melhor do que o de outros Estados que já planejam lockdown, mas as restrições da pandemia ainda afetam muitos setores. Por isso a importância das medidas. Elas são uma ferramenta de proteção para as empresas. A ideia é trazer um auxílio financeiro, uma saída para evitar demissões "
Fernando Otávio Campos da Silva - Vice-presidente da Findes
Ele avaliou que o programa pode ter menor adesão neste ano porque alguns segmentos estão com demanda em alta. “O Estado tem setores da indústria que não necessitam desse complemento, como o da construção civil. Além disso, as restrições estão menos rigorosas do que em abril, por isso a expectativa é que os números sejam menores ou que, no pior dos cenários, cheguem ao mesmo número do ano passado”.

Veja Também

Investimento robusto em educação tem poder de elevar salários no futuro

Empresas ajudam funcionários a vencer o estresse causado pela pandemia

Com a suspensão dos contratos e redução das jornadas em 2020, o governo entrou arcando com parte dos salários através do do chamado Benefício Emergencial (BEm). Não está claro, porém, se o mesmo modelo de compensação será repetido agora, diante do custo fiscal.
Uma das ideias estudadas pela equipe econômica, conforme informou o jornal O Globo, é antecipar o seguro-desemprego destes trabalhadores, medida considerada neutra do ponto de vista fiscal, já que os recursos não sairiam dos cofres do governo, mas que enfrenta resistências já que usaria a "reserva de emergência" do trabalhador em caso de demissão. 
Outra possibilidade avaliada é usar recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Hoje, 28% do dinheiro arrecadado pelo PIS/Pasep são destinados para o BNDES. O governo quer, através da PEC Emergencial, acabar com essa regra ou, pelo menos, reduzir esse percentual.

Veja Também

Desemprego na pandemia supera o pior da mais longa recessão

Construção civil e indústria sustentam criação de empregos do ES em 2020

COMÉRCIO AGUARDA VOLTA DO PROGRAMA 

Para o advogado especialista em Direito Empresarial Victor Passos Costa, o comércio é o setor que mais necessita do programa. “O comércio ainda está com muitas restrições. Bares, restaurantes e o setor de eventos seguem sendo os mais afetados. Essa renovação é bem-vinda e necessária para garantir que as empresas continuem mantendo os funcionários."
Há um ano o comércio vem convivendo com as restrições impostas para evitar a disseminação do vírus. Apesar disso, os faturamentos já são melhores do que no início da pandemia. O presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Espírito Santo (Fecomércio), José Lino Sepulcri, afirma que o comércio vem se recuperando relativamente bem, mas que o fim do auxílio emergencial e do BEm causou uma pequena retração no inicio deste ano.
“Estamos nos recuperando bem desde agosto do ano passado, mas sem esses complementos, o comércio fica sem alternativas para continuar se mantendo”, apontou Sepulcri.

QUE MEDIDAS O GOVERNO PODE ADOTAR?

NOVO BEm

O governo deve anunciar ainda nesta semana a renovação do Programa de Manutenção do Emprego e Renda, nos moldes da MP 936/2020. A medida deve, mais uma vez, permitir a redução de jornadas e salários e autorizar a suspensão de contratos de trabalho. O formato da compensação financeira ao trabalhador ainda não foi definido, nem a fonte dessa despesa.

RECOLHIMENTO DO FGTS

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Aplicativo do FGTS Crédito: Carlos Alberto Silva
Também devem ser incluídas no pacote outras iniciativas como pausas no recolhimento do Fundo de Garantia (FGTS). No ano passado, a medida concedeu ao empregador a possibilidade de suspender o recolhimento do FGTS das competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente.

PRONAMPE

A renovação da carência dos empréstimos concedidos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) também está em pauta. O programa, instituído pela Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, destina crédito a pequenas empresas para realizar investimentos ou para despesas operacionais, como salários dos funcionários, pagamento de contas como água, luz, aluguel, entre outros.

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O governo também reabre o Programa de Retomada Fiscal, lançado em 2020, que possibilita a renegociação de dívidas e regularização de débitos.
A portaria, editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PFGN), possibilita a negociação dos débitos inscritos em dívida ativa da União até 31 de agosto de 2021 — ou seja, já se antecipa a novas dívidas que deverão ocorrer.

Veja Também

Veja o que se sabe sobre as 4 parcelas de R$ 250 do auxílio emergencial

Aplicativos e sites ajudam investidor a criar reserva de emergência

Quer receber a restituição do IR 2021 no 1º lote? Veja as dicas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Jair Bolsonaro governo federal PEC Emergencial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados