Leitor pergunta: Enviei dinheiro a um amigo no exterior. Como dizer no IR?

Emprestar dinheiro para amigos e familiares é uma prática bastante comum na vida dos brasileiros. Mas, uma leitora de A Gazeta quer saber como deve informar na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021 uma remessa de dinheiro feita no ano passado para ajudar um amigo no exterior.
Nestes casos, é importante observa a titularidade das contas. Se o envio de dinheiro foi para uma conta do próprio contribuinte no exterior, o procedimento é um. Se foi para a conta de terceiros, o procedimento é outro.
Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que, no caso relatado pela leitora, o dinheiro foi enviado a título de empréstimo, e deve ser declarado à Receita Federal como tal.
COMO DECLARAR EMPRÉSTIMOS
"Fiz remessa de dinheiro pro exterior para ajudar um amigo. Como e onde declaro isso no Imposto de Renda? São titularidades diferentes."
Considerando que a remessa ao exterior foi à título de empréstimo, deverá ser declarado na ficha Bens e Direitos sob código 51 – Crédito decorrente de empréstimo.