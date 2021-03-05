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Leitor pergunta: Enviei dinheiro a um amigo no exterior. Como dizer no IR?

Veja os procedimentos para declarar empréstimo feito a terceiros, principalmente se a pessoa tem a conta em outro país

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:33

Públicado em 

05 mar 2021 às 10:33
Blog do IR

Colunista

Blog do IR

Imposto de Renda
Remessa de dinheiro ao exterior: como declarar? Crédito: Pixabay
Emprestar dinheiro para amigos e familiares é uma prática bastante comum na vida dos brasileiros. Mas, uma leitora de A Gazeta quer saber como deve informar na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2021 uma remessa de dinheiro feita no ano passado para ajudar um amigo no exterior. 
Nestes casos, é importante observa a titularidade das contas. Se o envio de dinheiro foi para uma conta do próprio contribuinte no exterior, o procedimento é um. Se foi para a conta de terceiros, o procedimento é outro. 
Paula Koehler, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), explica que, no caso relatado pela leitora, o dinheiro foi enviado a título de empréstimo, e deve ser declarado à Receita Federal como tal.
Verão

COMO DECLARAR EMPRÉSTIMOS

"Fiz remessa de dinheiro pro exterior para ajudar um amigo. Como e onde declaro isso no Imposto de Renda? São titularidades diferentes."
Considerando que a remessa ao exterior foi à título de empréstimo, deverá ser declarado na ficha Bens e Direitos sob código 51 – Crédito decorrente de empréstimo. 

LEÃO RESPONDE

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O Leao do IR decidiu responder todas as suas duvidas sobre a declaracao do Imposto de Renda 2021. Envie suas perguntas para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp 27 3321-8699

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