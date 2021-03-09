Leitor pergunta: Bolsa de residência do dependente deve ser informada no IR?

Filhos podem continuar como dependentes no IR mesmo recebendo bolsa de estágio Crédito: Pixabay

A dúvida do leitor de A Gazeta , Rodrigo José Costa Nóbrega, é comum para muitos pais que declaram como dependentes filhos maiores de idade no Imposto de Renda. No caso do Rodrigo, a filha dele tem 24 anos e recebe bolsa de residência médica. Por isso, ele quer saber se a jovem pode continuar sendo dependente.

A bolsa deve ser declarada no IR pelo pai (titular), e entrar na base de cálculo do valor sobre o qual incidirá o imposto, o que vai interferir no total a pagar.

Por isso, Tamara Silva Daiello, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), explica que isso pode acontecer, mas não é muito vantajoso.

“Tenho filha (ainda dependente) com 24 anos que têm bolsa de residência médica. Ela teria que declarar separado ou pode continuar sendo minha dependente e declarando a bolsa recebida?”