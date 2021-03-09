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Leitor pergunta: Bolsa de residência do dependente deve ser informada no IR?

Filha do contribuinte tem 24 anos e faz Medicina; saiba se em casos como esse é possível continuar declarando como dependente

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:53

Públicado em 

09 mar 2021 às 11:53
Blog do IR

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Filhaos podem continuar como dependentes no IR mesmo recebendo bolsa de estágio
Filhos podem continuar como dependentes no IR mesmo recebendo bolsa de estágio Crédito: Pixabay
A dúvida do leitor de A Gazeta, Rodrigo José Costa Nóbrega, é comum para muitos pais que declaram como dependentes filhos maiores de idade no Imposto de Renda. No caso do Rodrigo, a filha dele tem 24 anos e recebe bolsa de residência médica. Por isso, ele quer saber se a jovem pode continuar sendo dependente.
A bolsa deve ser declarada no IR pelo pai (titular), e entrar na base de cálculo do valor sobre o qual incidirá o imposto, o que vai interferir no total a pagar.
Por isso, Tamara Silva Daiello, diretora do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Espírito Santo (Sescon - ES), explica que isso pode acontecer, mas não é muito vantajoso.
“Tenho filha (ainda dependente) com 24 anos que têm bolsa de residência médica. Ela teria que declarar separado ou pode continuar sendo minha dependente e declarando a bolsa recebida?”
Ela pode continuar declarando em conjunto, embora não acredite ser vantajoso. Talvez seja o caso de ela começar a declarar separadamente. Pois quando você declara o dependente, todos os bens e direitos dela devem ser incorporados à sua declaração.
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