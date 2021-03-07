Como sei que vale a pena incluir dependentes na declaração de IR?

Reza a lenda que, assim como em coração de mãe, na declaração de Imposto de Renda (IR) sempre cabe mais um. É que, no cadastro, o contribuinte pode informar os dados de seus dependentes, como pais, avós, filhos, cônjuge, sogros, entre outras conexões familiares.
Uma vez inclusas na declaração de alguém, essas pessoas ficam livres de entregar um informe próprio, e, em alguns casos, até podem ajudar o contribuinte que as listou como dependentes a obter alguma vantagem junto à Receita Federal. Mas como saber se vale mesmo a pena informar os dependentes na declaração de IR?
Neste ano, não houve nenhuma mudança em relação às regras para declaração de dependentes no IR. Mas, segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), é sempre necessário ter atenção a alguns pontos, uma vez que incluir dependentes pode afetar o quanto deverá ser pago ou restituído.
COMO SABER VALE A PENA INCLUIR DEPENDENTES NA DECLARAÇÃO DE IR?
Dependente é o termo usado pela Receita Federal para definir pessoas que podem ser incluídas na declaração do Imposto de Renda de outros contribuintes. E, por já estar incluso na declaração de outra pessoa, o dependente não precisa entregar uma declaração de IR própria.
- A principal vantagem de incluir dependentes é a possibilidade de reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição a receber.
- Cada dependente dá direito a um desconto de R$ 2.275,08 no imposto a ser pago.
- É importante ter atenção ao fato de que os rendimentos dos dependentes também entram, e, se eles forem muito altos, talvez não valha a pena, e isso pode afetar o quanto ela tem a pagar ou receber.