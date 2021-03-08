Redução de jornada: Receita esclarece como declarar o BEm no IR 2021

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital, por onde é possível consultar os pagamentos recebidos do BEm Crédito: Vitor Jubini

Trabalhadores que tiveram corte de jornada ou suspensão do contrato em 2020, por causa da pandemia , e por isso receberam do governo federal o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm) para complemento salarial, terão que informar o pagamento na declaração de Imposto de Renda e até pagar tributos sobre o dinheiro recebido.

Segundo a Receita, os valores recebidos a título do BEm são considerados rendimentos tributáveis e devem ser declarados como tal na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, informando como fonte pagadora o CNPJ nº 00.394.460/0572-59.

Esse é o CNPJ do Ministério da Economia exclusivo para fins de pagamento do benefício.

AJUDA COMPENSATÓRIA

Além do BEm, que era pago pelo governo, a MP que autorizou a redução dos salários também estipulou que as empresas poderiam pagar uma "ajuda compensatória" , sendo que o valor dela dependia do acordo firmado. Não era uma regra, mas uma possibilidade. Para quem recebeu esses valores, a verba não foi contabilizada como salário e sim como ajuda.

De acordo com a Receita, a ajuda compensatória mensal paga pelo empregador é isenta e deve ser informada na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no item 26 - Outros, com o CNPJ do empregador. Recomenda-se que seja informado na descrição o texto “Ajuda Compensatória” para identificar a natureza dos valores.