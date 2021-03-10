Quem recebe aposentadoria e pensão por morte precisa declarar o IR?

Aposentadoria e pensão por morte precisam ser declararadas o IR Crédito: Pixabay

Paula Antonela, do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), reforça que a aposentadoria é considerada um rendimento tributável, e por isso deve ser informada. Mas, dependendo da idade, o aposentado pode receber uma parcela de isenção dos valores recebidos.

“Minha mãe recebe dois benefícios, um de aposentadoria por idade e outro por pensão por morte. Ela tem que declarar imposto de renda esse ano?”

Em relação aos recebimentos de rendimentos de aposentadoria está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao exercício de 2021, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2020: 1 - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos); 2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).