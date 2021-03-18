Redes privada e filantrópica pedem ajuda ao Estado para adquirir medicamentos

Nésio Fernandes, Secretário de Estado da Saúde, comenta dificuldade em aquisição de insumos pela rede filantrópica e privada de hospitais Crédito: Fernando Madeira | Arquivo

TV Gazeta na noite desta quinta-feira (18), o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, afirmou que a rede pública estadual se preparou com antecedência e está em condições de ajudar as demais redes. Hospitais da rede privada e filantrópica têm enfrentado dificuldades para adquirir medicamentos para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Por não encontrarem estes insumos disponíveis no mercado, já são feitas solicitações ao Governo do Estado para que sejam realizados empréstimos das medicações. Em entrevista àna noite desta quinta-feira (18), o secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, afirmou que a rede pública estadual se preparou com antecedência e está em condições de ajudar as demais redes.

De acordo com o secretário, na rede pública o suprimento de insumos, medicamentos e Equipamentos de Proteção individual (EPIs) foi planejado. "Já em fevereiro solicitamos a ordem de fornecimento dos itens necessários para a intubação para todos os fornecedores que tinham contratos com a Sesa , de modo que na rede pública estatal não temos dificuldades com os itens necessários para a intubação", explicou.

Sobre a demanda por insumos, a situação é crítica em vários estados da federação. O estoque de analgésicos, sedativos e bloqueadores musculares usados para a intubação de pacientes em UTIs pode durar apenas mais 20 dias no Brasil, o que criaria um drama adicional para os hospitais: como socorrer os doentes se acabarem os medicamentos?

Conforme divulgado pela agência de notícias Folhapress, caso isso ocorra, um novo gargalo será colocado na luta contra a Covid-19: mesmo com a abertura de leitos de UTIs, o treinamento de profissionais de saúde e o suprimento de oxigênio, os médicos não vão poder tratar dos pacientes pois será impossível intubá-los. A situação se agravou e associações que representam intensivistas, hospitais e operadoras de saúde deverão se reunir com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)para discutir soluções urgentes para o problema.

QUARENTENA NO ES

"Caso essa estratégia não tenha adesão plena da população e ela falhe, é muito possível que a gente repita no Espírito Santo as cenas vividas em outros países e em outros Estados do Brasil. Queremos que isso não aconteça, estamos resistindo para proteger o povo capixaba e, para isso, é preciso que as pessoas façam adesão plena ao isolamento que foi proposto, de maneira que a gente consiga interromper a transmissão da doença neste período", destacou o secretário.

EXPANSÃO DOS LEITOS

Ao falar sobre a ausência de colapso do sistema de saúde capixaba, Nésio Fernandes frisou que a estratégia de expansão de leitos adotada pelo Estado foi fundamental para o controle alcançado.

“Estamos garantindo a ocupação inferior a um percentual de colapso graças à estratégia de expansão de leitos que o Estado adotou e planejou desde o mês de dezembro. No entanto, está sendo estabelecido um comportamento diferenciado da doença nas últimas semanas, com uma aceleração muito grande da curva de casos e internações hospitalares, de uma maneira que fomos obrigados a disparar o gatilho de 90% de ocupação hospitalar, em que medidas mais extremas foram adotadas para que as pessoas se isolassem em suas casas e que somente atividades essenciais estivessem funcionando durante 14 dias", disse.