Vila Velha envia para análise 547 doses de vacina contra a Covid-19

Prefeitura de Vila Velha afirma que não houve perda de doses, mas somente a análise de eficácia poderá indicar ou não o uso da vacina Crédito: Carlos Alberto Silva

Correção Uma versão anterior deste texto afirmava erroneamente, no título, que doses de vacina contra a Covid-19 não foram perdidas em Vila Velha, segundo nota da prefeitura. No entanto, somente após a análise de eficácia a que foram submetidas as doses, será possível afirmar se a vacina foi ou não perdida. O título foi corrigido.

A falha que, como explicou o órgão, se tratou de uma oscilação de temperatura, foi observada na câmara de frio da Unidade de Saúde de Vila Batista, na última sexta-feira (12). Segundo a prefeitura, as 547 doses que estavam no local foram separadas e enviadas para a análise de eficácia.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que o descarte das doses, caso seja confirmada a perda de eficácia, é responsabilidade do governo federal e pelo INCQS.

O município garantiu também que não haverá prejuízo na campanha de vacinação e que as unidades serão repostas pelo governo do Estado, mas que isso será feito somento após a conclusão das investigações e caso haja necessidade.

COMPRAS

As vacinas são termolábeis, ou seja, podem alterar sua capacidade de imunização quando expostas a temperaturas inadequadas. As doses recebidas pelo Espírito Santo, produzidas pela Oxford/Astrazeneca e a Coronavac, possuem melhor eficácia se mantidas em temperatura entre 2°C e 8°C, que são compatíveis com geladeiras comuns.

A prefeitura comunicou também que identificou, nesta terça-feira (16), uma ordem de serviço de outubro de 2020 que apontava uma falha na mesma câmera de refrigeração, a qual, segundo o órgão, funcionava na Unidade de Saúde de Ponta da Fruta e foi transferida para Vila Batista.

Por fim, a prefeitura destacou que abriu um processo de compra de novas câmaras de refrigeração e que geradores foram locados e serão instalados nesta quarta-feira (17) para manter a central de refrigeração em funcionamento 24 horas por dia.

De acordo com o painel de vacinação da Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ), Vila Velha já recebeu 20.386 doses da vacina. Destas, 6.454 já foram disponibilizadas para a segunda aplicação. Todos os idosos em Instituições de Longa Permanência (ILPI) já foram vacinados. Entre os trabalhadores da Saúde, 84% receberam a primeira dose e 32% receberam a segunda dosagem. No total, o Espírito Santo recebeu 207.420 vacinas contra a Covid-19 do governo federal.