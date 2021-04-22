EUA avaliam ajudar na vacinação do Brasil, diz embaixador a Casagrande

Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik

O assunto do momento - a pandemia do novo coronavírus - chegou a fazer parte da conversa, mas as autoridades não entraram em detalhes sobre a crise sanitária. O governador Casagrande até aproveitou a oportunidade para reforçar a necessidade de o Estado e o Brasil avançarem com a vacinação e pediu a colaboração dos Estados Unidos, país que já imunizou mais de 200 milhões de pessoas e tem 80% dos americanos com mais de 65 anos de idade vacinados ao menos com uma dose.

Nas últimas semanas, tem crescido a movimentação e a articulação de autoridades que tentam trazer ao Brasil doses extras de vacinas americanas, seja por meio de compra, permuta ou doação, mas até o momento sem sucesso.

O embaixador dos EUA no Brasil Todd Chapman e o governador Renato Casagrande assinaram o memorando nesta quinta-feira (22) em Brasília Crédito: Reprodução/Twitter @casagrande_es

Na ocasião, Todd Chapman ouviu o pleito do governador capixaba, mas não deixou explícito que o envio de doses para o Brasil seja uma intenção do governo de Joe Biden, ao menos por enquanto. O diplomata, entretanto, não descartou um futuro fornecimento de vacinas excedentes.

“Não falamos em detalhes sobre esse tema, mas claro o governador mencionou, como muitos governadores já fizeram a mim, sobre a necessidade de vacina. Eu falei para o governador que isso está sendo analisado em Washington. Não tenho nada para anunciar hoje, mas é importante que continuamos nessa relação de ser o melhor parceiro do Brasil. Por isso, é importante os contratos que já existem com empresas americanas para 138 milhões de doses para Covid-19 e esperamos que isso, talvez com mais no futuro, vá trazer muita confiança aos brasileiros que estão combatendo essa pandemia”, explicou o embaixador à reportagem de A Gazeta.