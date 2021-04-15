Covid-19: professores de 50 a 59 anos serão os primeiros vacinados no ES

Cem mil profissionais da Educação começam a ser vacinados Crédito: Carlos Alberto Silva

Começa nesta quinta-feira (15) a vacinação dos profissionais da Educação no Espírito Santo contra a Covid-19 , a partir das 8h, em um evento simbólico no Palácio Anchieta. O presidente da Comissão de Educação, da Assembleia Legislativa (Ales), deputado Bruno Lamas, informou que 10 professores da ativa, das redes pública, privada e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) , na faixa etária de 50 a 59 anos, serão os primeiros a receber a vacina.

Segundo Lamas, a estimativa do governo é de vacinar cerca de 100 mil profissionais da Educação e distribuir 200 mil doses da vacina, iniciando pelos professores, pedagogos, coordenadores e secretários escolares da educação básica, ou seja, das creches, estendendo para o ensino fundamental até o ensino médio, profissionalizante e educação de jovens e adultos. Depois, serão imunizados os profissionais do ensino superior.

Ainda de acordo com informações do presidente da Comissão de Educação da Assembleia, o governador Renato Casagrande informou para ele, por telefone, que ao chegar aos 90% dos professores vacinados, terá início a imunização dos demais profissionais da Educação, como vigilantes, merendeiras, porteiros, entre outros.

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB), presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa Crédito: Divulgação

Assim como ocorre na imunização de idosos e profissionais da Segurança Pública e Salvamento, a vacinação dos professores também vai obedecer a um escalonamento por faixa etária. “Começa com os professores de 50 a 59 anos. Em seguida, desce para a faixa etária de 40 a 49 anos, e assim por diante”, disse Bruno.

RESERVA DE IMUNIZANTES

Segundo Lamas, o governo vai reservar 5% no lote de vacinas, que será a remessa destinada para possíveis perdas. A imunização deve ocorrer nas próprias escolas em que os profissionais atuam, mas a confirmação dos locais deve ser dada pelo governador na solenidade desta quinta (15).