Terceira onda da Covid-19 deve desacelerar ainda mais economia do ES

Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra, durante a quarentena Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo tem sofrido para reagir à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus . Antes mesmo da terceira onda da Covid-19 atinger o Estado, a atividade econômica capixaba já apresentava resultados negativos, com encolhimento de 1,91% em janeiro, em comparação com o desempenho de dezembro.

Esta foi a primeira variação mensal negativa desde abril de 2020 (-8,55%) — que foi um mês crítico, em que o comércio esteve praticamente fechado, com exceção de supermercados, farmácias, entre outras atividades essenciais — , e o pior janeiro desde 2015 (-2,15%), de acordo com levantamento feito pelo economista Eduardo Araújo, a partir dos dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), do Banco Central

"Os dados chamam atenção para o fato de estarmos num processo de estagnação econômica desde 2015, com uma leve recuperação em 2017 e 2018. A pandemia veio e só agravou todo o quadro recessivo. O resultado é que hoje, em um cenário moderado, estamos produzindo cerca de 16% menos ao que se fazia em 2014, com queda significativa no nível de renda das famílias capixabas e uma tendência de ampliação da desigualdade social", destaca Araújo.

Ao final de 2020, a soma das riquezas produzidas pelo Estado ao longo do ano apresentava queda superior a 4,1% em relação ao período anterior, mas, ainda assim, em dezembro a economia capixaba conseguiu crescer 1,56% na comparação com novembro.

“No final de 2020, a economia capixaba ainda estava turbinada com todas essas fontes de transferências de recursos públicos, além de recursos de 13° salários e as compras de fim de ano. Mas quando veio janeiro, período de férias, de turismo, de festas, não houve a mesma movimentação dos anos anteriores em função da Covid-19”, observa o economista.

Para este ano, ele destaca que, até então, as expectativas não são boas, e o Estado deve continuar em recessão, talvez ainda mais profunda que a observada no ano passado.

A vacinação ainda caminha lentamente no país, assim como no Estado. Até o momento, cerca de 446,9 mil capixabas receberam a primeira dose da vacina - algo em torno de 11% da população -, mas somente 106,3 mil receberam a segunda dose e podem ser considerados realmente imunizados.

Enquanto isso, a disseminação de novas variantes da Covid - mais transmissíveis e letais - tem levado ao colapso do sistema de saúde. O salto do número de casos e óbitos diários veio a partir de março, elevando também as taxas de ocupação de leitos destinados ao tratamento da Covid-19.

Como consequência, os capixabas já enfrentaram 18 dias de quarentena, e o futuro ainda é incerto. No momento, boa parte das atividades funciona com restrições de dia e horário.

“Essas medidas que estão sendo colocadas para o momento que estamos vivendo são medidas duras, mas necessárias para preservar a vida. A situação é crítica. Na economia, o que vai definir quão rapidamente vamos superar a crise é, principalmente, a vacina.”

Hoje, num cenário otimista, a queda da atividade econômica do Espírito Santo ao final de 2021 é projetada em 4%; no cenário pessimista, pode chegar a 6%, segundo Araújo. Ele observa que é difícil prever todos as variáveis, mas que um dos fatores que tende a contribuir para uma queda maior que a observada no ano passado é a menor injeção de recursos na economia.

O auxílio emergencial, que garantiu renda à população economicamente vulnerável no ano passado, será pago a um número menor de pessoas, e o valor do benefício é bastante inferior aos R$ 600 ou até R$ 1.200 pagos anteriormente.

Ao mesmo tempo, as empresas não estão confiantes o suficiente para fazer contratações em um volume capaz de suprir o aumento da demanda por postos de trabalho. O Estado encerrou 2020 com quase 280 mil desempregados. No final de 2019, eram aproximadamente 220 mil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

O agravamento da crise pode levar a novas rodadas de demissões, embora haja ainda a expectativa de renovação do programa de redução de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho que, pode ajudar a blindar milhares de empregos no Estado. Por outro lado, a medida abrange somente os empregados formais, com carteira assinada.

De maneira geral, a expectativa é que haja crescimento no número de pessoas buscando emprego, que são os dados efetivamente quantificados pelo IBGE.