Solenidae Crédito: Reprodução

os profissionais da Educação começam a ser vacinados na semana que vem. Na manhã desta quinta-feira (15), em um ato simbólico de início da vacinação dos trabalhadores da Educação contra a Covid-19, seis professores receberam o imunizante em uma solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória . De acordo com o governador Renato Casagrande

"Os secretários Vitor de Angelo e Nésio Fernandes organizaram um comitê, que vai definir os profissionais que receberão a dose a cada lote das vacinas. Neste momento, serão os professores de 50 a 59 anos. Eles vão receber parte da reserva técnica de 5% dos lotes que chegam", disse.

Casagrande detalhou ainda que, do lote que deve chegar nesta sexta-feira (16), cerca de 5 mil doses serão destinadas para vacinação dos professores. "Será nessa ordem de 59 a 50 anos, assim até chegar aos profissionais de 20 anos de idade", complementou.

"Estamos em um dia muito especial, sabemos que temos poucas vacinas. A quantidade ainda é aquém da necessidade, precisamos de imunização maior. Mas é sempre bom dar início a vacinação de novos profissionais" Renato Casagrande - governador do Espírito Santo

Professores do ES recebem a primeira dose da vacina contra a Covid-19

O secretário de Educação, Vitor de Angelo, também marcou presença na solenidade, e descreveu o momento como "de muita alegria". "Como secretário e professor, é uma emoção grande vivenciar esse momento, satisfação em olhar para trás e ver o caminho que percorremos. A vacina indica que estamos não no fim, mas no caminho que aponta para ele".

De Angelo aproveitou para frisar que não só professores receberão as doses do imunizante, e sim os trabalhadores da Educação em geral. "O comitê irá elaborar uma lista de profissionais, que vamos consolidar e enviar para a Sesa. Professores e demais trabalhadores da Educação, ao invés de fazer agendamento, já vão para o lugar certo tomar a vacina", esclareceu.

Também presente no Palácio Anchieta, o secretário Nésio Fernandes explicou que nenhuma dose para as pessoas idosas ou com comorbidades será utilizada para vacinar os profissionais da Educação. "Este é um passo importante. Obrigado a todos e a todas".

Os profissionais que receberam as doses da vacina no ato simbólico foram:

Débora Cristina Marques de Moraes, 50 anos. Professora de Língua Portuguesa na Escola Municipal de Ensino Fundamental Elza Lemos Andreatta;



Sandra Aparecida de Lima Stein, de 57 anos. É professora no CMEI Professora Biluca;

Alessandra Zardo Altoé, 50 anos. Professora na Escola São Domingos;

Guilherme Augusto de Morais Pinto, 57 anos. Professor de Mecânica no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes);

Rosângela Maria de Nazaré Barbosa e Silva, 56 anos. Professora na Faesa;

Sônia Lopes Vitor, 53 anos. Professora na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A primeira professora a ser vacinada, Débora Cristina Marques de Moraes, de 50 anos, caracterizou o momento como uma "mistura de sentimentos". "Muita emoção, gratidão por estar aqui representando os professores do Estado. Tristeza pelos colegas que nós perdemos, mas a esperança de dias melhores com a vacina chegando para todos os segmentos da nossa sociedade", comemorou.

RODOVIÁRIOS E LIMPEZA PÚBLICA

Durante o evento da vacinação dos profissionais da Educação, Casagrande aproveitou para reforçar que o governo do Estado debateu, esta semana, sobre imunização com o Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) e com o sindicato da limpeza pública. Nesta semana, rodoviários protestaram pedindo a antecipação da vacinação da categoria. "Ainda não temos vacina para todos, porque é o Ministério da Saúde que encaminha e tem uma ordem do Plano Nacional de Imunização (PNI)", afirmou o governador.