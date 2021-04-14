Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares Crédito: Felipe Tozatto

Em todo o País, 1,5 milhão de brasileiros devem procurar os postos para completar a imunização. No Espírito Santo, ao todo são 25.392 pessoas, sendo que 25.365 foram vacinadas com a Coronavac e 27 com a Astrazeneca.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - 25 mil pessoas no ES estão aptas para a 2ª dose da vacina

E mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da imunização devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose.

"Mesmo que vença o prazo, a recomendação do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é que elas completem o esquema. Então, quem atrasou e não conseguiu ir com 28 dias de intervalo da Coronavac, ou aquelas que não conseguiram ir com 84 dias da vacina Astrazeneca, devem comparecer para completar o esquema", enfatizou Francieli Fantinato, coordenadora do do Programa Nacional de Imunizações.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 teve início, no Estado, no dia 18 de janeiro. De acordo com o Painel Vacinação, da Secretaria de Saúde (Sesa), mais de 534 mil moradores já receberam a primeira dose das vacinas. Entre elas, 124 mil já receberam também a segunda aplicação.

INTERVALO

A imunização do Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac em parceria com o instituto Butantan, precisa de um intervalo máximo 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Já no caso da vacina da Oxford, produzida em parceria com a farmacêutica Astrazeneca, o paciente precisa receber a segunda dose após três meses.

O QUE ACONTECE SE NÃO TOMAR A SEGUNDA DOSE?

"Em vacinas, de maneira geral, quando você toma uma dose, adquire uma memória imunológica. Mesmo se houver atraso da segunda dose, quando ela ocorrer, o organismo vai resgatar aquela memória. O problema de atrasar é que você deixa a pessoa exposta por mais tempo. Então, o ideal é respeitar o intervalo que o laboratório sugere no sentido de você não correr risco", destaca Lauro.