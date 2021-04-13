Covid-19: Vitória e Viana iniciam vacinação das forças de segurança

Imunização em Vitória e Viana para os profissionais da segurança pública começa nesta terça-feira (13) Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

A partir desta terça-feira (13), os municípios de Vitória Viana iniciam a imunização contra a Covid-19 em mais um grupo prioritário: os profissionais das forças de segurança pública. A inserção desta categoria na vacinação segue determinação do Ministério da Saúde, que definiu o público como prioritário nesta etapa da campanha.

Na capital, a vacinação acontece no auditório da Prefeitura de Vitória e, na quarta (14) e quinta-feira (15), no ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.

Segundo a secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, o atendimento acontece mediante agendamento. “A imunização dos 1.738 profissionais nesta etapa irá englobar as forças estaduais, federais e guardas municipais. O atendimento ocorrerá mediante agendamento prévio, conforme listagem enviada pelo Estado ao Município”, detalhou.

De acordo com a resolução 042/21 do Estado, serão contemplados os trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes, trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar, trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a Covid-19, trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

EM VIANA

Já no município de Viana, a vacinação para esta primeira dose do imunizante será de forma nominal, ou seja, há uma lista que foi determinada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e encaminhada ao município, com 131 profissionais das forças de segurança a serem vacinados em Viana, incluindo Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. As doses serão distribuídas da seguinte forma:

11 doses para policiais civis;

35 doses para policiais rodoviários federais;

85 doses para policiais militares.

A Prefeitura Municipal de Viana afirma que os critérios para imunização destes policiais foram determinados pelos comandos das forças de segurança do Estado, com foco nos profissionais que atuam na linha de frente ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

A vacinação dos profissionais das forças de segurança em Viana teve início no dia 7 de abril, onde 100% dos Guardas Municipais do município foram vacinados.

VILA VELHA, CARIACICA E SERRA

Também nesta terça-feira (13), Cariacica começa a imunizar os profissionais de segurança em seus locais de trabalho. São mais de 7 mil doses que já estão reservadas para essa finalidade e ainda atenderão indígenas, idosos em asilos e quilombolas.

A Gazeta enviou questionamentos sobre quando o grupo será vacinado e quantas doses do imunizante serão reservadas para os profissionais da segurança. A Secretaria de Saúde do município informou que iniciará, nesta quarta-feira (14), a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da força de segurança e salvamento da cidade. Ao município da Serra , a reportagem deenviou questionamentos sobre quando o grupo será vacinado e quantas doses do imunizante serão reservadas para os profissionais da segurança. A Secretaria de Saúde do município informou que iniciará, nesta quarta-feira (14), a vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores da força de segurança e salvamento da cidade.

Ao todo, serão vacinados 637 trabalhadores desta categoria, de acordo com listagem nominal enviada pelo Governo do Estado ao município. Compõem essa categoria a Guarda Municipal da Serra, o Corpo de Bombeiros, a Casa Militar, a Polícia Civil e a Polícia Militar. A vacinação ocorrerá até sexta-feira (16), no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

“Esses trabalhadores serão vacinados conforme relação nominal encaminhada pela Secretaria Estadual de Segurança, para receberem as doses da vacina, de acordo com informe técnico do Ministério da Saúde e de resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB)”, ressaltou a subsecretária de Atenção à Saúde, Karina Daleprani.