O que os cientistas já sabem sobre os casos de reinfecção pela Covid-19

É o vírus que demora para ser eliminado totalmente. Não quer dizer que ele esteja causando doença, mas ele demora para ser eliminado porque é um vírus que está no epitélio nasal. E o epitélio nasal, que são essas peles pequenas que estão por dentro do nariz, tem uma renovação muito lenta. Você só consegue eliminar metade das células que você tem no nariz depois de dois a três meses. Se a pessoa tiver uma infecção agora, daqui dois a três meses ela ainda terá metade dessas células. Depois de mais dois ou três meses, ela tem 1/4 dessas células. Então, até você fazer uma renovação substancial dessas células, você ainda tem muitas células no nariz que são resquícios da época de quando teve a primeira infecção. Por que algumas pessoas negativam antes? Vai ver que é porque elas estavam em uma época de mudar células ou essas células contaminadas já foram trocadas.