Prefeitura de Vitória apaga pichação de criminosos no Romão

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é delegado licenciado da Polícia Civil, determinou que servidores da PMV fossem ao local para repintar o muro na Rua Ormando Aguiar, a principal do bairro.
Em março, quando a coluna denunciou
que um muro na Ilha do Príncipe estava pichado com mensagens ameaçadoras do tráfico, Pazolini também ordenou a imediata pintura do local.
Na tarde desta sexta, o trabalho dos operários da Prefeitura da Capital foi acompanhado por agentes da Guarda Municipal, que também fizeram rondas e conversaram com moradores da região atormentada pela violência desde o começo do ano.
Pazolini promete adotar medidas sociais e repressivas para conter a violência na Capital: “Continuaremos com as ações de cunho social, como o Auxílio Municipal Emergencial de Vitória, e a garantia da segurança alimentar para os moradores concomitantes às ações de repressão qualificada à criminalidade realizadas pela Guarda Municipal”.