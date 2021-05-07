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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória apaga pichação de criminosos no Romão

Prefeito determinou a repintura do muro logo após saber pela coluna da ação dos bandidos na comunidade

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:55

Públicado em 

07 mai 2021 às 15:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

As mensagens dos criminosos foram apagadas por operários da PMV
As mensagens dos criminosos foram apagadas por operários da PMV Crédito: Foto do leitor e divulgação
A pichação que criminosos fizeram num muro do Romão, com ameaças a moradores e motoristas, foi apagada pela Prefeitura de Vitória na tarde desta sexta-feira (7), menos de duas horas depois de a coluna ter denunciado a ação dos bandidos.
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), que é delegado licenciado da Polícia Civil, determinou que servidores da PMV fossem ao local para repintar o muro na Rua Ormando Aguiar, a principal do bairro.
Em março, quando a coluna denunciou que um muro na Ilha do Príncipe estava pichado com mensagens ameaçadoras do tráfico,  Pazolini também ordenou a imediata pintura do local.
Na tarde desta sexta, o trabalho dos operários da Prefeitura da Capital foi acompanhado por agentes da Guarda Municipal, que também fizeram rondas e conversaram com moradores da região atormentada pela violência desde o começo do ano.
Pazolini promete adotar medidas sociais e repressivas para conter a violência na Capital: “Continuaremos com as ações de cunho social, como o Auxílio Municipal Emergencial de Vitória, e a garantia da segurança alimentar para os moradores concomitantes às ações de repressão qualificada à criminalidade realizadas pela Guarda Municipal”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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