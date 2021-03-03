Prefeitura de Vitória apaga mensagem com ameaça de bandidos a moradores

A mensagem ameaçadora “abaixe o farol, sujeito a bala” foi estampada num local localizado a 400 metros do Destacamento da Polícia Militar da Vila Rubim
, reinaugurado há pouco mais de um ano. O prefeito disse que determinou pessoalmente que uma equipe da PMV fosse ao local e apagasse o recado dos bandidos.
“Não iremos compactuar com qualquer tentativa de intimidação aos moradores de Vitória. Estamos fortalecendo, valorizando e investindo na Guarda Municipal e também reforçando as ações sociais e relativas à educação”, afirmou o prefeito à coluna.
Pazolini prometeu que vai reforçar o policiamento no bairro, que no ano passado foi palco de cinco homicídios e onde existe forte atuação de traficantes. “Teremos mais abordagens e blitz no local. Implementamos também ações culturais para a juventude, evitando que seja aliciada por criminosos”, disse o prefeito, que é delegado licenciado da Polícia Civil.