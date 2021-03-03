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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória apaga mensagem com ameaça de bandidos a moradores

Lorenzo Pazolini mandou apagar a pichação menos de duas depois que a coluna mostrou a ousadia dos criminosos

Publicado em 03 de Março de 2021 às 16:59

Públicado em 

03 mar 2021 às 16:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O muro na Avenida Jurema Barroso antes e depois da pichação dos criminosos na Ilha do Príncipe
Uma equipe da PMV foi deslocada para pintar o muro na Avenida Jurema Barroso, na Ilha do Príncipe Crédito: Ricardo Medeiros e PMV/Divulgação
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) viu, não gostou e mandou apagar a mensagem de bandidos que ameaçavam “mandar bala” em moradores da Ilha do Príncipe, em Vitória. A pichação, em um muro na rua principal de acesso ao bairro, foi apagada menos de duas horas depois que a coluna publicou a matéria mostrando a ousadia dos criminosos.
A mensagem ameaçadora “abaixe o farol, sujeito a bala” foi estampada num local localizado a 400 metros do Destacamento da Polícia Militar da Vila Rubim, reinaugurado há pouco mais de um ano. O prefeito disse que determinou pessoalmente que uma equipe da PMV fosse ao local e apagasse o recado dos bandidos.

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“Não iremos compactuar com qualquer tentativa de intimidação aos moradores de Vitória. Estamos fortalecendo, valorizando e investindo na Guarda Municipal e também reforçando as ações sociais e relativas à educação”, afirmou o prefeito à coluna.
Pazolini prometeu que vai reforçar o policiamento no bairro, que no ano passado foi palco de cinco homicídios e onde existe forte atuação de traficantes. “Teremos mais abordagens e blitz no local. Implementamos também ações culturais para a juventude, evitando que seja aliciada por criminosos”, disse o prefeito, que é delegado licenciado da Polícia Civil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Segurança Pública tráfico de drogas Vitória (ES) Ilha do Príncipe Polícia Militar
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