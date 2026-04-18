Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória

Uma mulher, de 23 anos, foi encontrada coberta de sangue e desnorteada na entrada do Parque Municipal Barão de Monjardim, no Bairro de Lourdes, em Vitória, na manhã deste sábado (18). Segundo a Polícia Militar, ela relatou que havia sido agredida pelo ex-companheiro, de 30 anos, e reagiu atingindo com facadas o homem, que está internado em estado grave. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.





De acordo com a polícia, a mulher contou que foi até a casa do ex para buscar as duas filhas, de 3 e 6 anos. Ela afirmou que, ao chegar lá, foi puxada pelos cabelos, ainda dentro de um carro de aplicativo, e levada para dentro da residência, onde teria sido agredida e ameaçada com uma faca. Segundo o relato, o homem também teria agredido as crianças.





Ainda segundo o depoimento, durante a confusão, a mulher teria conseguido pegar a faca que estava com o ex-companheiro e o atingido. Após o ocorrido, ela disse que saiu do local acreditando ter matado o homem, sendo encontrada nas proximidades do parque





A Polícia foi acionada e, quando chegou ao local, a mulher estava recebendo atendimento do Samu/192. Após dizer para a PM que as duas filhas ainda estavam na casa do ex, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.





Os militares foram, então, até a residência e encontraram as crianças sob os cuidados da avó do homem esfaqueado. Ele já havia sido socorrido por um familiar e também levado ao HEUE, onde está entubado, sem condições de prestar depoimento para dar sua versão do fato. O estado de saúde dele é considerado grave.





Segundo apuração da TV Gazeta, o homem deu entrada na unidade com várias facadas na região do pescoço. Familiares dele foram até a delegacia para levar a faca utilizada no ataque e disseram que a mulher não agiu em legítima defesa.





A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O homem foi autuado em flagrante por praticar vias de fatos na forma da Lei Maria da Penha. Já a mulher foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Segundo a nota da PC, ambos serão encaminhados ao sistema prisional, assim que receberem alta médica.





*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta.