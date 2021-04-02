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Após denúncia

PM encontra metralhadora em casa abandonada no Morro do Romão

Arma foi localizada durante buscas por suspeito de assassinar menino de oito anos no bairro; também foram apreendidos munições e rádios comunicadores

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 19:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 abr 2021 às 19:42
Viatura da Polícia Militar
Policiais militares encontraram armas e munições em casa abandonada no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Polícia Militar encontrou uma metralhadora caseira com duas munições em uma casa abandonada no Morro do Romão, em Vitória, nesta sexta-feira (2). Também foram apreendidos, segundo a polícia, três radiocomunicadores, uma munição calibre 12, um artefato explosivo caseiro e uma base para carregar um radiocomunicador.
O material foi encontrado durante as buscas por um homem de 23 anos, suspeito de ter agredido até a morte o enteado, de oito anos, no Morro do Romão, também nesta sexta (2). Policiais militares receberam a informação de que o suspeito teria sido assassinado no bairro.
Durante as buscas pelo corpo do homem, moradores informaram terem ouvido barulhos de tiros. O apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi solicitado e, após realizarem as buscas e não terem encontrado nenhum material ilícito, os militares receberam denúncias de que armas estariam escondidas em uma casa abandonada.
Os militares foram até a casa e encontraram o armamento. O material apreendido foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

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